Новые санкции уже ждут: для человека, перепутавшего гимн, готово наказание

По словам главы оргкомитета чемпионата мира в Хохфильцене, виновные в инциденте с гимном РФ на церемонии награждения российской мужской эстафеты подвергнутся санкциям.

Франц Бергер, глава Оргкомитета ЧМ-2017 по биатлону, дословно сказал следующее:

— Команда, отвечавшая за церемонию награждения, не проверила заранее фонограмму. Человек, допустивший ошибку, непременно будет наказан.

Г-н Бергер тут же пояснил и то, каким именно образом накажут виновного:

— Мы вычтем сумму штрафа из его гонорара.

Делает честь организатором и то, что глава Оргкомитета дальше весьма недежурно и совершенно искренне принес извинения всем тем россиянам, кто почувствовал себя оскорбленным.

Отметим, что это далеко не первый скандал с российским гимном на спортивных соревнованиях за последние два месяца. Ранее гимн освистывали (как на молодежном чемпионате мира по хоккею среди девушек в Чехии) и включали в неположенное время (как на цветочной церемонии биатлонного чемпионата Европы в Польше).

Примечательно, что совсем недавно случился скандал и с гимном Германии, когда перед теннисным матчем Кубка федерации на Гавайях был исполнен старый вариант гимна, запрещенный после разгрома Гитлера.

Напомним, что «Патриотическая песня» Глинки использовалась в качестве гимна России до 2001 года. Организаторов биатлонного чемпионата мира в Австрии может частично оправдать лишь тот факт, что ранее на соревнованиях российский гимн им включать не приходилось, ведь нынешнее золото — первое для нашей сборной. Тем не менее происхождение устаревшей фонограммы в Хохфильцене, который регулярно принимает самые крупные соревнования, остается загадкой.