Шипулин заявил, что из конфликта с Фуркадом на ЧМ по биатлону были извлечены уроки
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Конфликт с французом Мартеном Фуркадом на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене улажен, уроки из него извлечены, заявил лидер сборной России Антон Шипулин.
Мужская сборная России в составе Шипулина, Алексея Волкова, Максима Цветкова и Антона Бабикова в субботу завоевала золото. Ранее на турнире на церемонии награждения после смешанной эстафеты Шипулин и другой российский биатлонист Александр Логинов отказались пожать руку Фуркаду
«Наш конфликт с Мартеном мы уладили на прошлой неделе. Сейчас все в прошлом. Мы извлекли из этого уроки. Я рад, что мы с ним пришли к общему мнению. Думаю, между нами больше не будет таких конфликтов. После этой победы я чувствую облегчение для нашей команды. Мы давно не были чемпионами мира — с 2008 года. Для нас это большой прорыв, большая удача. Сегодня вся Россия будет радоваться нашему результату», — цитирует Шипулина сайт Союза биатлонистов России.
«Мне сегодня бежалось хорошо. Последний круг был, наверное, одним из самых тяжелых. Я понимал, что Мартен Фуркад силен, он может догнать. У меня была самая главная задача — постараться убежать, что я и сделал, — добавил россиянин. — Говорю спасибо нашей команде и всей нашей стране за возможность быть в сильнейшем составе и выиграть».
Это первая золотая награда россиян на турнире в Хохфильцене, ранее сборная России взяла бронзу в смешанной эстафете. В предыдущий раз российские биатлонисты выигрывали эстафету на чемпионате мира в 2008 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter