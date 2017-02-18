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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 23:03 | Биатлон | Р-Спорт

Шипулин заявил, что из конфликта с Фуркадом на ЧМ по биатлону были извлечены уроки

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Конфликт с французом Мартеном Фуркадом на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене улажен, уроки из него извлечены, заявил лидер сборной России Антон Шипулин.

Мужская сборная России в составе Шипулина, Алексея Волкова, Максима Цветкова и Антона Бабикова в субботу завоевала золото. Ранее на турнире на церемонии награждения после смешанной эстафеты Шипулин и другой российский биатлонист Александр Логинов отказались пожать руку Фуркаду из-за поведения француза в гонке. До этого он негативно высказывался в адрес Логинова, вернувшегося в большой спорт после отбытия дисквалификации за допинг, а в гонке во время передачи эстафеты столкнулся с Логиновым, после чего россиянин упал.

«Наш конфликт с Мартеном мы уладили на прошлой неделе. Сейчас все в прошлом. Мы извлекли из этого уроки. Я рад, что мы с ним пришли к общему мнению. Думаю, между нами больше не будет таких конфликтов. После этой победы я чувствую облегчение для нашей команды. Мы давно не были чемпионами мира — с 2008 года. Для нас это большой прорыв, большая удача. Сегодня вся Россия будет радоваться нашему результату», — цитирует Шипулина сайт Союза биатлонистов России.

«Мне сегодня бежалось хорошо. Последний круг был, наверное, одним из самых тяжелых. Я понимал, что Мартен Фуркад силен, он может догнать. У меня была самая главная задача — постараться убежать, что я и сделал, — добавил россиянин. — Говорю спасибо нашей команде и всей нашей стране за возможность быть в сильнейшем составе и выиграть».

Это первая золотая награда россиян на турнире в Хохфильцене, ранее сборная России взяла бронзу в смешанной эстафете. В предыдущий раз российские биатлонисты выигрывали эстафету на чемпионате мира в 2008 году.
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