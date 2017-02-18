Организаторы ЧМ по биатлону оштрафуют виновных в ошибке с гимном России

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В субботу российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км.

После награждения россиян золотыми медалями организаторы по ошибке включили старую версию гимна — «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого на сцену вышел комментатор Дмитрий Губерниев и дал российским биатлонистам микрофон, в который все четверо спели гимн, а капелла. После этого прозвучал правильный гимн страны.

«Приношу извинения за эту ошибку. Команда, которая отвечала за проведение церемонии награждения, не проверила, правильный ли гимн она выбрала. За это они понесут достаточно строгое наказание — будут оштрафованы. У нас контракт с этой командой, и когда мы будем с ними расплачиваться, то вычтем часть денег из их гонорара», — сказал Бергер.