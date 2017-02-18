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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 22:13 | Биатлон | ТАСС

Шипулин рад, что болельщики помогли спеть гимн России после ошибки организаторов

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что рад тому, как болельщики поддержали спортсменов и спели гимн России вместе с ними после ошибки организаторов. Об этом он сообщил журналистам.

Во время церемонии награждения организаторы вместо гимна России включили Патриотическую песню Михаила Глинки. Увеличить
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В субботу российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км. Второй стала команда Франции, третьей — Австрии. Во время церемонии награждения призеров организаторы вместо гимна России включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого российские биатлонисты вместе спели гимн России, а капелла.

«В моей карьере такое произошло впервые, — сказал Шипулин. — Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю сточку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн».

Спустя несколько минут организаторы все же смогли найти и включить современную версию российского гимна. Ведущий церемонии принес извинения.
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