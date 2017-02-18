Шипулин рад, что болельщики помогли спеть гимн России после ошибки организаторов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км. Второй стала команда Франции, третьей — Австрии. Во время церемонии награждения призеров организаторы вместо гимна России включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого российские биатлонисты вместе спели гимн России, а капелла.

«В моей карьере такое произошло впервые, — сказал Шипулин. — Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю сточку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн».

Спустя несколько минут организаторы все же смогли найти и включить современную версию российского гимна. Ведущий церемонии принес извинения.