Шипулин рад, что болельщики помогли спеть гимн России после ошибки организаторов
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что рад тому, как болельщики поддержали спортсменов и спели гимн России вместе с ними после ошибки организаторов. Об этом он сообщил журналистам.
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В субботу российская сборная в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золото в эстафете 4×7,5 км. Второй стала команда Франции, третьей — Австрии. Во время церемонии награждения призеров организаторы вместо гимна России включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. После этого российские биатлонисты вместе спели гимн России, а капелла.
«В моей карьере такое произошло впервые, — сказал Шипулин. — Всегда ждешь момента, когда зайдешь на верхнюю сточку пьедестала и услышишь гимн своей страны. К сожалению, сегодня случилась ошибка. Радостно, что наши болельщики поддержали нас и помогли нам спеть гимн».
Спустя несколько минут организаторы все же смогли найти и включить современную версию российского гимна. Ведущий церемонии принес извинения.
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