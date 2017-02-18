Жители Тверской области с гордостью восприняли финиш Шипулина с флагом Бежецка
ТВЕРЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Жители Тверской области с гордостью восприняли финиш Антона Шипулина с флагом города Бежецка. Об этом ТАСС сообщил молодежный министр физкультуры и спорта региона Юрий Никитин.
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Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Шипулин финишировал с российским флагом с надписью «Бежецк», который ему передали с трибун болельщики.
«Наша страна не раз была номером один в биатлоне и должна оставаться на этом месте. Что касается финиша с флагом с надписью “Бежецк” — это очень круто! Хорошо, что мои земляки поддерживают российских спортсменов не только у телевизора, но и на чемпионате, мы с гордостью восприняли этот финиш Шипулина», — отметил Никитин.
Россияне преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 15,0 секунды, допустив три промаха на восьми огневых рубежах.
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