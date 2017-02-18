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2.

раза подряд Антон Шипулин и Мартен Фуркад на чемпионате мира уходили с последнего огневого рубежа друг рядом с другом. В смешанной эстафете финиш вчистую выиграл француз, а в чисто мужской Антон даже не подпустил Фуркада к себе и смог на финише даже взять в руки российский флаг.

69.

место Максима Цветкова на финише единственной гонки чемпионата мира, которую он бежал до победной эстафеты. В спринте человек, особо ценный из-за крутой стрельбы, промахнулся три раза — преследования он лишил себя сам. Ему доверили второй этап эстафеты, и там он не промахнулся ни разу.

1.

человек остался в составе сборной России с предыдущей медальной эстафеты на чемпионате мира: это было в Ханты-Мансийске-2011, а двукратным медалистом ЧМ стал только что Антон Шипулин. Шесть лет назад с ним бежали Евгений Устюгов, Максим Максимов и Иван Черезов.

2008.

год, когда сборная России брала золото в мужской эстафете: 9-летний перерыв начался после той победы в Эстерсунде. Ее сделали Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов.

75.

процентов выстрелов попал Антон Бабиков в спринте и преследовании: сначала три промаха из десяти, потом еще четыре из двадцати. 49-е место, следом 39-е. На третьем этапе эстафеты именно Бабиков попал все, пока другие мазали, и вывел сборную России в лидеры.

3.

гонки на Кубке мира провел за сезон Алексей Волков. И две из них ­- на чемпионате мира: в индивидуальной он 11-м местом, вторым из наших после Шипулина, заслужил место в эстафетной четверке. До этого он подключался к основному составу только на январскую эстафету в Рупольдинге, там сборная России была второй. Все остальное время он гонялся на Кубке IBU, а накануне ЧМ стабильно приезжал в топ-5 на чемпионате Европы, с победой в смешанной эстафете.

33.

секунды выиграла Россия за счет скорострельности у ближайшего соперника — это как раз серебряный призер Франция, и у нее всего на один промах больше. На лыжне французы отыграли у нас почти полминуты, так что главное в нашей победе — именно скорость стрельбы.