Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России на награждении
Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения нашей мужской эстафетной четвёрки.
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Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990−2000 год). Мелодия ложного гимна доиграла до конца.
Ошибку оргкомитет исправил лишь после того как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извенения.
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