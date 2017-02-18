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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 21:30 | Биатлон | Чемпионат.com

Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России на награждении

Организаторы чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене перепутали гимн России во время награждения нашей мужской эстафетной четвёрки.

Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России на награждении - Фото 1 Увеличить
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Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990−2000 год). Мелодия ложного гимна доиграла до конца.

Ошибку оргкомитет исправил лишь после того как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извенения.
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