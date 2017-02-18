Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России на награждении

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Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990−2000 год). Мелодия ложного гимна доиграла до конца.



Ошибку оргкомитет исправил лишь после того как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извенения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гимн ?? не нашли!!! Поем акапелла <a href="https://t.co/wSYK3VRlBT">pic.twitter.com/wSYK3VRlBT</a></p>— Olympic Russia (@Olympic_Russia) <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/833018411764613124">18 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>