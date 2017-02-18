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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 20:27 | Биатлон | ТАСС

Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.

Спортсмен рассказал что ему было неважно какой этап бежать в эстафете однако он считает правильным решение поставить финишером Шипулина. Увеличить
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В субботу российская команда одержала победу в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Бабикова и Антона Шипулина. Вторыми стали французы.

«Пока ощущаю пустоту после победы. Я это уже проходил на этапе Кубка мира в Эстерсунде, когда одержал победу в гонке преследования. Так что сейчас особых эмоций не испытываю. Как у Высоцкого в песне: «Весь мир на ладони — ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем, другим — у которых вершина еще впереди», — сказал Бабиков, завоевавший первую медаль чемпионатов мира.

Спортсмен рассказал, что ему было неважно, какой этап бежать в эстафете, однако он считает правильным решение поставить финишером Шипулина, который регулярно выполняет эту роль в эстафетах.

«Изначально мне говорили, что я пробегу всю программу чемпионата мира. Но когда я не попал в индивидуальную гонку, мне сразу объяснили, что это не связано с тем, что я провалил чемпионат. Мне сказали, что рассчитывают на меня в эстафете и что мне надо набраться сил и сосредоточиться на этой дистанции», — сказал Бабиков.

В воскресенье Бабиков не примет участия в масс-старте, который закроет программу чемпионата мира.
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