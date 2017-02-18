Губерниев извинился перед Фуркадом за обидные слова в прямом эфире

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Во время церемонии награждения призеров смешанной эстафеты, которая открывала программу чемпионата мира, Губерниев сказал в прямом эфире: «Фуркад, ты — свинья».

Так комментатор отреагировал на поведение двукратного олимпийского чемпиона, ставшего во время гонки виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом.

«Я сказал ему, что сожалею о сказанных словах. Мы пожали друг другу руки. Как и раньше, между нами сохраняются дружеские отношения», — сказал Губерниев.

Примирительная встреча прошла после окончания мужской эстафеты, в которой российские биатлонисты одержали победу. Французская команда стала второй.