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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 20:16 | Биатлон | ТАСС

Губерниев извинился перед Фуркадом за обидные слова в прямом эфире

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дмитрий Губерниев и французский биатлонист Мартен Фуркад на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене провели примирительную встречу, во время которой комментатор принес извинения спортсмену за обидные слова, сказанные о нем в эфире. Об этом ТАСС сообщил сам Губерниев.

<em>ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/ 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. </em>Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> и французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене провели примирительную встречу во время которой комментатор принес извинения спортсмену за обидные слова сказанные о нем в эфире. Об этом ТАСС сообщил сам <span class=error>Губерниев</span>. Увеличить
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Во время церемонии награждения призеров смешанной эстафеты, которая открывала программу чемпионата мира, Губерниев сказал в прямом эфире: «Фуркад, ты — свинья».

Так комментатор отреагировал на поведение двукратного олимпийского чемпиона, ставшего во время гонки виновником падения российского биатлониста Александра Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о его допинговом прошлом.

«Я сказал ему, что сожалею о сказанных словах. Мы пожали друг другу руки. Как и раньше, между нами сохраняются дружеские отношения», — сказал Губерниев.

Примирительная встреча прошла после окончания мужской эстафеты, в которой российские биатлонисты одержали победу. Французская команда стала второй.
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