Шипулин заявил, что у них с Фуркадом больше никогда не будет конфликтов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На церемонии награждения сборной России, которая на прошлой неделе завоевала бронзовые награды чемпионата мира в смешанной эстафете, Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре вернулся на пьедестал. Причиной стало падение Логинова при передаче эстафеты на заключительном этапе, которое спровоцировал Фуркад. Российские спортсмены считали, что француз сделал это намеренно.

«Мы с Мартеном все решили и возобновили хорошие отношения. Все в прошлом, мы пришли к общему мнению, и между нами больше не будет никаких конфликтов», — сказал Шипулин.

В субботу мужская сборная России выиграла эстафету 4×7,5 км, на последнем этапе Шипулин опередил Фуркада. Победа мужской сборной в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года, когда на турнире в шведском Остерсунде россияне завоевали золото. «Я чувствую облегчение для нашей команды, ведь мы около 10 лет не были чемпионами мира в эстафетах. Сегодня мы счастливы и будем праздновать этот успех всей страной», — отметил Шипулин.

«Я рад, что сумел немного оторваться на последнем круге, поскольку у меня была мечта финишировать с флагом. Гандикап был небольшой, около десяти секунд, но я понимал, что этого хватит для того, чтобы проехать с флагом. Для меня это была большая честь», — добавил Шипулин.

По словам Шипулина, победа в эстафете показала, что Россия — это единая большая страна. «Такие моменты сближают людей и заставляют их гордиться своей нацией», — заключил Шипулин.