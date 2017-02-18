Шипулин: Наш российский дух сегодня победил

«Я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете. Считаю, что это для всего народа, для России и болельщиков очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать эту победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.



Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).