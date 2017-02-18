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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Наш российский дух сегодня победил

Российский биатлонист Антон Шипулин, в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене пришедший к финишу с флагом, прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону.

Российский биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене пришедший к финишу с флагом прокомментировал победу мужской сборной России по биатлону. Увеличить
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«Я давно мечтал финишировать с флагом, особенно в эстафете. Считаю, что это для всего народа, для России и болельщиков очень значимое событие. Наш российский дух сегодня победил, и я рад, что сумел вырвать эту победу и создать задел, который помог мне финишировать с флагом», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин преодолели 4 этапа по 7,5 км за 1 час 14 минут 15 секунд, использовав три дополнительных патрона. Второй стала команда Франции (отставание 5,8 секунды; 4 промаха), третьей — Австрии (+20,1; 10).
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Шипулин заявил, что у них с Фуркадом больше никогда не будет конфликтов

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что у него больше никогда не будет конфликтов с французом Мартеном Фуркадом. Об этом Шипулин сказал журналистам.
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