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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:33 | Биатлон | Советский спорт

1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И — Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Обозреватель Советского спорта Юрий <span class=error>Цыбанев</span> — о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону. Увеличить
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Шипулин дал промах на заключительной стойке — Фуркад все пули уложил в мишень. Показалось: все, аут. Как всегда. Наш что-то, конечно, не рассчитает в горячей финишной разборке — француз с холодной головой приведет в исполнение приговор очередным нашим отчаянным надеждам. Сработает неуязвимая чемпионская аура Фуркада — и шипулинская карма неудачника.

И тут!

Шипулин просто вдарил по газам. Врешь, не возьмешь! Врешь, не догонишь! Отвяжись, хлипкий французишка, надоел! Просто достал уже. Со своими хитрозадыми (в смысле — отсидеться за чужой спиной, а потом припустить) повадками. И со своей крючкотворной мелочностью.

Чисто русская победа. Великая русская победа. Так, чтобы по-крупному. Не мелочась.

Как в 1812-м. Почитайте «Войну и мир» Льва Толстого. Вся российская знать изъясняется меж собой исключительно по-французски. Почитает Наполеона полноправным властителем мира. Потом русская армия отступает. Отдает Москву. И казалось, современным нашим языком, — все, аут.

И тут — перелом. Закипающая волна не сопротивления даже, а все нарастающего противодействия агрессору. Достал, французишка! Отцепись, кому сказали! До Парижа твоего гнать тебя будем, как сидорову козу.

Точно так в 2017-м весь биатлонный мир подобострастно глядел на Фуркада снизу вверх — как на своего единственного правителя и властелина. А наши весь чемпионат отступали и отступали, пропуская к вершинам славы всех, кому не лень было на них взойти, вплоть до штатника, прости господи.

А могучая сила, накопленная к Хохфильцену Антоном Шипулиным, только угадывалась, только ощущалась подспудно — не находя реализации.

Ему требовался край. Самый сладкий экстрим. Потому что история, случившая в Хохфильцене меж ним и Фуркадом, не могла оборваться на том формальном примирении. Ему, Антону, может, как еще никогда в жизни требовалось доказать свою принципиальную правоту спортивным делом. В прямой схватке с Фуркадом. Без посторонних.

Биатлонный всевышний все устроил как нельзя лучше.

И, наверное, все мы с вами после этой великой гонки что-то гораздо лучше поняли про самих себя.
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