1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И — Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону.
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Видимо, что-то случилось...
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Шипулин дал промах на заключительной стойке — Фуркад все пули уложил в мишень. Показалось: все, аут. Как всегда. Наш
И тут!
Шипулин просто вдарил по газам. Врешь, не возьмешь! Врешь, не догонишь! Отвяжись, хлипкий французишка, надоел! Просто достал уже. Со своими хитрозадыми (в смысле — отсидеться за чужой спиной, а потом припустить) повадками. И со своей крючкотворной мелочностью.
Чисто русская победа. Великая русская победа. Так, чтобы
Как в 1812-м. Почитайте «Войну и мир» Льва Толстого. Вся российская знать изъясняется меж собой исключительно
И тут — перелом. Закипающая волна не сопротивления даже, а все нарастающего противодействия агрессору. Достал, французишка! Отцепись, кому сказали! До Парижа твоего гнать тебя будем, как сидорову козу.
Точно так в 2017-м весь биатлонный мир подобострастно глядел на Фуркада снизу вверх — как на своего единственного правителя и властелина. А наши весь чемпионат отступали и отступали, пропуская к вершинам славы всех, кому не лень было на них взойти, вплоть до штатника, прости господи.
А могучая сила, накопленная к Хохфильцену Антоном Шипулиным, только угадывалась, только ощущалась подспудно — не находя реализации.
Ему требовался край. Самый сладкий экстрим. Потому что история, случившая в Хохфильцене меж ним и Фуркадом, не могла оборваться на том формальном примирении. Ему, Антону, может, как еще никогда в жизни требовалось доказать свою принципиальную правоту спортивным делом. В прямой схватке с Фуркадом. Без посторонних.
Биатлонный всевышний все устроил как нельзя лучше.
И, наверное, все мы с вами после этой великой гонки
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