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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:14 | Биатлон | Р-Спорт

Ярошенко: Победа биатлонистов РФ в эстафете на ЧМ — награда за веру в себя

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Победа российских биатлонистов в мужской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене — вознаграждение за терпение, трудолюбие и веру в себя, заявил агентству «Р-Спорт» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина в субботу завоевала золото чемпионата мира, проходящего в австрийском Хохфильцене.

«Это похоже на сказку: не получалось все, а в итоге — победа. Это, наверное, вознаграждение за терпение, трудолюбие и веру в себя. Я хотел бы поздравить, прежде всего, Рико Гросса и Виктора Брагина, а также Андрея Крутькова, у которого два спортсмена бежали в этой гонке. Брагин меня тренировал, и мы тоже добивались хороших результатов», — сказал Ярошенко по телефону.

«Гонка была очень напряженная и увлекательная. Когда Антон (Бабиков) отстрелял хорошо и первым передал эстафету, у меня не было уже никаких сомнений (в победе). (Мартен) Фуркад, конечно, немного внес интригу: судя по всему, он попробовал догонять (Шипулина) сначала. Но он же все гонки на чемпионате мира был в призах, а стрельба у него не всегда была на высоте, поэтому ему приходилось каждый раз бежать на максимуме. Возможно, сегодня где-то он себя поберег. А Шипулин форму набирает. Как бы не сглазить, но я думаю, что завтра у нас тоже будет медаль», — добавил эксперт, имея в виду воскресный масс-старт.

Ярошенко также отметил выступление Волкова, бежавшего на первом этапе и допустившего два промаха. «Радует и Волков. Человек целенаправленно готовился к эстафетной гонке и показал практически максимальный результат. Понятно, что он мог бы с идеальной стрельбой быть еще ближе (к лидерам), но он выполнил свои задачи в эстафете, став чемпионом мира», — заявил собеседник агентства.
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Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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