Колобков: Сборная России по биатлону доказала, что у нее есть коллектив и перспективы

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Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

«Наши спортсмены — большие молодцы, выиграли самую престижную награду, — сказал Колобков. — Когда на чемпионате мира выигрывает команда — это вдвойне приятно. Значит, у сборной России есть коллектив, команда и все перспективы. Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров и болельщиков».

«Надеюсь, эта победа придаст уверенности нашей команде в будущем, тем более, что следующий год — олимпийский», — подытожил Колобков.

Чемпионат мира завершится 19 февраля мужской и женской гонками с общего старта.