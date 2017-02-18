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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:13 | Биатлон | ТАСС

Колобков: Сборная России по биатлону доказала, что у нее есть коллектив и перспективы

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победа российских биатлонистов в мужской эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене доказывает, что у команды есть коллектив и все перспективы. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. Увеличить
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Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

«Наши спортсмены — большие молодцы, выиграли самую престижную награду, — сказал Колобков. — Когда на чемпионате мира выигрывает команда — это вдвойне приятно. Значит, у сборной России есть коллектив, команда и все перспективы. Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров и болельщиков».

«Надеюсь, эта победа придаст уверенности нашей команде в будущем, тем более, что следующий год — олимпийский», — подытожил Колобков.

Чемпионат мира завершится 19 февраля мужской и женской гонками с общего старта.
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Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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