Шипулин намерен продать шубу Тихонова на благотворительном аукционе

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Мужская сборная России в субботу выиграла эстафету 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив француза Мартена Фуркада. Сразу после финиша Тихонов подарил Шипулину шубу, но тот не стал ее надевать.

«Я не отказывался от шубы, просто не дал Александру Ивановичу замерзнуть. Так что приму подарок. Мы с ним еще поговорим, чтобы выставить шубу на благотворительный аукцион», — сказал Шипулин.

Помимо Шипулина, за сборную России в эстафете выступали Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков. По словам Шипулина, теперь Волков — талисман команды. «Волков после финиша кричал: “Вот видите, я талисман”. Так что на Олимпиаду его точно надо брать, хотя бы в качестве талисмана», — отметил Шипулин.

Турнир завершится 19 февраля.