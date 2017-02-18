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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:11 | Биатлон | ТАСС

Шипулин намерен продать шубу Тихонова на благотворительном аукционе

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин намерен продать шубу четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова на благотворительном аукционе. Об этом Шипулин рассказал ТАСС.

Сразу после победы в эстафете на ЧМ четырехкратный олимпийский чемпион подарил Шипулину шубу но тот не стал ее надевать. Увеличить
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Мужская сборная России в субботу выиграла эстафету 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив француза Мартена Фуркада. Сразу после финиша Тихонов подарил Шипулину шубу, но тот не стал ее надевать.

«Я не отказывался от шубы, просто не дал Александру Ивановичу замерзнуть. Так что приму подарок. Мы с ним еще поговорим, чтобы выставить шубу на благотворительный аукцион», — сказал Шипулин.

Помимо Шипулина, за сборную России в эстафете выступали Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Бабиков. По словам Шипулина, теперь Волков — талисман команды. «Волков после финиша кричал: “Вот видите, я талисман”. Так что на Олимпиаду его точно надо брать, хотя бы в качестве талисмана», — отметил Шипулин.

Турнир завершится 19 февраля.
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Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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