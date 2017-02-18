Фуркад заявил, что догнать Шипулина в эстафете было невозможно

Сборная России выиграла эстафету 4×7,5 км, а команда Франции заняла второе место.

«Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», — сказал Фуркад.

В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив Фуркада.