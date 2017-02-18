Фуркад заявил, что догнать Шипулина в эстафете было невозможно
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Догнать российского биатлониста Антона Шипулина на заключительном этапе мужской эстафеты на чемпионате мира было невозможно. Об этом журналистам заявил лидер французской команды Мартен Фуркад.
Сборная России выиграла эстафету 4×7,5 км, а команда Франции заняла второе место.
«Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», — сказал Фуркад.
В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив Фуркада.
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