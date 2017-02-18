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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:13 | Биатлон | ТАСС

Фуркад заявил, что догнать Шипулина в эстафете было невозможно

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Догнать российского биатлониста Антона Шипулина на заключительном этапе мужской эстафеты на чемпионате мира было невозможно. Об этом журналистам заявил лидер французской команды Мартен Фуркад.

Сборная России выиграла эстафету 4×7,5 км, а команда Франции заняла второе место.

«Сегодня для меня было сложно догнать Антона. Я не в лучшей форме. Поначалу предпринял попытку сократить отставание, однако после понял, что это невозможно», — сказал Фуркад.

В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив Фуркада.
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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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