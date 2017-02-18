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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Россияне вышли в лидеры общего зачёта эстафет на Кубка мира по биатлону

Мужская сборная России, одержавшая победу в эстафете на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, вышла в лидеры в общем зачёте этой дисциплины на Кубке мира по биатлону.

Второе место у сборной Германии, а третью строчку занимают французы.

Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Общий зачёт эстафет

1. Россия — 216
2. Германия — 199
3. Франция — 182
4. Норвегия — 180
5. Украина — 167
6. Австрия — 162
7. Чехия — 139
8. Италия — 138
9. Болгария — 126
10. Швейцария — 116.
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Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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