Россияне вышли в лидеры общего зачёта эстафет на Кубка мира по биатлону
Мужская сборная России, одержавшая победу в эстафете на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, вышла в лидеры в общем зачёте этой дисциплины на Кубке мира по биатлону.
Второе место у сборной Германии, а третью строчку занимают французы.
Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Общий зачёт эстафет
1. Россия — 216
2. Германия — 199
3. Франция — 182
4. Норвегия — 180
5. Украина — 167
6. Австрия — 162
7. Чехия — 139
8. Италия — 138
9. Болгария — 126
10. Швейцария — 116.
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