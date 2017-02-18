Антон Касперович: Словно гора с плеч упала

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— Мы показали тот результат, на который готовы, — сказал Касперович. — На предыдущих дистанциях нам никак не удавалось до конца раскрыться, показать свою силу. Сейчас ощущаю огромную усталость. Но при этом, словно гора с плеч упала. На этом чемпионат мира для нас не закончен. Впереди два масс-старта — и в обоих мы будем бороться за самые высокие места.

— За сегодняшнюю гонку можете себя похвалить?

— Естественно. Мы уже всех похвалили и поблагодарили личных тренеров. Эта победа — результат работы огромного количества людей. Всем огромное спасибо! Спасибо вам, журналистам, что вы нас хоть и ругали, но продолжали верить. В последнее время наша работа оценивалась более объективно.

— Что кричали Шипулину после второй стрельбы?

— Атаковать! И Антон на первом же подъеме ушел на две секунды, а потом еще на четыре. После этого Фуркад бросил бороться.

— Какие сомнения были по этапам накануне?

— Вчера вечером все окончательно решили. И у вас сомнений было больше, чем у нас. По поводу того же Цветкова. Ведь мы видели его показатели, знали, на что он готов. И Максим показал, на что готов.

— Он сказал, что ему обещали место в эстафетной четверке еще до чемпионата мира.

— Никто ничего не обещал. Таких гарантий быть не могло. Но мы на протяжении всего сезона нарабатывали кандидатов на эту гонку.

— Вы только что обнимались с Рикко Гроссом. Можно сказать, что эта победа сплотит тренерский штаб? Ведь до сегодняшнего дня определенное напряжение чувствовалось.

— Напряжение было из-за того, что команда у нас очень сильная, а раскрыться мы не могли. Это даже не напряжение, а скованность. Но теперь… Наверное, да, будем чувствовать себя посвободнее.

— Понимаете, что после этого успеха вся Россия будет ждать того же на Олимпиаде?

— У нас и стоит одна задача — победа.

Владимир ИВАНОВ

из Хохфильцена.