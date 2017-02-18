Касперович: Победа в эстафете сплотит тренерский штаб сборной России по биатлону

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Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км. Эта медаль стала второй для сборной на турнире. Первая была завоевана в первой гонке чемпионата — смешанной эстафете.

«Ощущаю, что словно гора с плеч, — сказал Касперович. — Напряжение было связано с тем, что команда сильная, а раскрыться не может. Было давление со всех сторон, и поэтому ощущалась скованность в тренерском штабе. Возможно, сейчас будет легче и завтра мы будем себя посвободнее чувствовать».

Касперович заявил, что тренерский штаб не сомневался в правильности выбора эстафетной команды накануне гонки. «Вчера вечером все окончательно решили. В том числе и по Цветкову. Нам были известна его готовность, и он показал то, на что был способен», — сказал специалист.

В воскресенье чемпионат мира завершится мужской и женской гонками с общего старта.