Касперович: Победа в эстафете сплотит тренерский штаб сборной России по биатлону
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Победа мужской эстафетной команды на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене позитивно скажется и на атмосфере внутри тренерского штаба сборной России. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной Александр Касперович.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км. Эта медаль стала второй для сборной на турнире. Первая была завоевана в первой гонке чемпионата — смешанной эстафете.
«Ощущаю, что словно гора с плеч, — сказал Касперович. — Напряжение было связано с тем, что команда сильная, а раскрыться не может. Было давление со всех сторон, и поэтому ощущалась скованность в тренерском штабе. Возможно, сейчас будет легче и завтра мы будем себя посвободнее чувствовать».
Касперович заявил, что тренерский штаб не сомневался в правильности выбора эстафетной команды накануне гонки. «Вчера вечером все окончательно решили. В том числе и по Цветкову. Нам были известна его готовность, и он показал то, на что был способен», — сказал специалист.
В воскресенье чемпионат мира завершится мужской и женской гонками с общего старта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter