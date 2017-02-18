Президент СБР назвал победу сборной России в эстафете заслуженной и выстраданной
МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Победа мужской сборной России по биатлону в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене — заслуженная и выстраданная. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
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«Заслуженная и выстраданная победа. Пусть все знают одно правило: цыплят по осени считают!», — заявил Кравцов.
Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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