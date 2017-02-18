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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 18:56 | Биатлон | ТАСС

Президент СБР назвал победу сборной России в эстафете заслуженной и выстраданной

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Победа мужской сборной России по биатлону в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене — заслуженная и выстраданная. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

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«Заслуженная и выстраданная победа. Пусть все знают одно правило: цыплят по осени считают!», — заявил Кравцов.

Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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