Президент СБР назвал победу сборной России в эстафете заслуженной и выстраданной

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«Заслуженная и выстраданная победа. Пусть все знают одно правило: цыплят по осени считают!», — заявил Кравцов.

Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира впервые с 2008 года. В составе команды выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.