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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 18:48 | Биатлон | Р-Спорт

Мужская сборная России по биатлону занимает второе место в зачете Кубка наций

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Мужская сборная России по биатлону занимает второе место в зачете Кубка наций.

Лидирует в зачете сборная Германии, в активе которой 5629 очков. Россияне после победы в субботу в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене набрали 5493 очка. На третьем месте идет команда Франции (5431).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.
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