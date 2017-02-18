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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 19:16 | Биатлон | ТАСС

Мутко: Победа сборной России по биатлону в эстафете на ЧМ была заслуженной и ожидаемой

МОСКВА, 18 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победа мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене была абсолютно заслуженной и ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ признался что ждал победы российских биатлонистов. Увеличить
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В субботу сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 15,0 секунд, допустив три промаха на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Франции, третьей — команда Австрии.

«Я ждал этой победы, команда у нас достаточно ровная, — отметил Мутко. — Так что верил и надеялся. Мы должны радоваться за сборную России, эта победа заслуженная и ожидаемая. Выступили уверенно и достойно, и немного подсластили нам этот чемпионат мира».

Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

Биатлонист Бабиков прокомментировал победу на ЧМ словами Высоцкого

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Бабиков процитировал советского поэта и актера Владимира Высоцкого, комментируя свои ощущения от победы в эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Рассказывая журналистам об успехе, спортсмен отметил, что пока не в состоянии оценить значимость одержанной победы.
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