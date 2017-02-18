Мутко: победа сборной России по биатлону в эстафете на ЧМ была заслуженной и ожидаемой

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В субботу сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла первое место в эстафете 4×7,5 км. Россияне преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 15,0 секунд, допустив три промаха на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Франции, третьей — команда Австрии.

«Я ждал этой победы, команда у нас достаточно ровная, — отметил Мутко. — Так что верил и надеялся. Мы должны радоваться за сборную России, эта победа заслуженная и ожидаемая. Выступили уверенно и достойно, и немного подсластили нам этот чемпионат мира».

Чемпионат мира завершится 19 февраля.