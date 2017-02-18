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Российская команда, за которую выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, прошла дистанцию за 1 час 14 мин. 15,0 сек. На 5,8 сек. от чемпионов отстали биатлонисты Франции, бронзу завоевали спортсмены Австрии (+20,1 сек.).

Сборная Беларуси в составе Владимира Чепелина, Максима Воробья, Дмитрия Абашева и Сергея Бочарникова выступила неудачно, финишировав лишь на 19-й позиции. Белорусские биатлонисты умудрились заработать 4 штрафных круга и отстали от победителей на 5 мин. 40,1 сек.

На нынешнем мировом первенстве у белорусов пока одна награда. Ее завоевала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая выиграла серебряную медаль в гонке преследования.