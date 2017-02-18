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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 18:40 | Биатлон | БЕЛТА

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, белорусы — 19-е

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой сборной России завершилась мужская эстафетная гонка 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российская команда за которую выступали Алексей Волков Максим Цветков Антон <span class=error>Бабиков</span> и Антон <span class=error>Шипулин</span> прошла дистанцию за 1 час 14 мин. 150 сек. На 58 сек. от чемпионов отстали биатлонисты Франции бронзу завоевали спортсмены Австрии (201 сек.). Увеличить
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Российская команда, за которую выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, прошла дистанцию за 1 час 14 мин. 15,0 сек. На 5,8 сек. от чемпионов отстали биатлонисты Франции, бронзу завоевали спортсмены Австрии (+20,1 сек.).

Сборная Беларуси в составе Владимира Чепелина, Максима Воробья, Дмитрия Абашева и Сергея Бочарникова выступила неудачно, финишировав лишь на 19-й позиции. Белорусские биатлонисты умудрились заработать 4 штрафных круга и отстали от победителей на 5 мин. 40,1 сек.

На нынешнем мировом первенстве у белорусов пока одна награда. Ее завоевала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая выиграла серебряную медаль в гонке преследования.

Планетарный биатлонный форум завершится 19 февраля двумя масс-стартами. В 13.30 на дистанцию протяженностью 12,5 км выйдут женщины, в 16.45 мужчины выйдут на старт дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

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