Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене, белорусы — 19-е
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой сборной России завершилась мужская эстафетная гонка 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Российская команда, за которую выступали Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин, прошла дистанцию за 1 час 14 мин. 15,0 сек. На 5,8 сек. от чемпионов отстали биатлонисты Франции, бронзу завоевали спортсмены Австрии (+20,1 сек.).
Сборная Беларуси в составе Владимира Чепелина, Максима Воробья, Дмитрия Абашева и Сергея Бочарникова выступила неудачно, финишировав лишь на 19-й позиции. Белорусские биатлонисты умудрились заработать 4 штрафных круга и отстали от победителей на 5 мин. 40,1 сек.
На нынешнем мировом первенстве у белорусов пока одна награда. Ее завоевала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая выиграла серебряную медаль в гонке преследования.
Планетарный биатлонный форум завершится 19 февраля двумя
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