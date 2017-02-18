Казахстанцы — 14-е в эстафете чемпионата мира
Стали известные результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Победителем стала команда России, второй результат — у биатлонистов Франции, сборная Австрии стала третьей.
Биатлонисты Казахстана, в составе: Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун и Василий Подкорытов, завершили эстафету с 14-м результатом.
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия).
Мужчины. Эстафета. Восемь огневых рубежей.
1. Россия — 1:14:15.0 (0+1 0+2)
2. Франция — +5.8 (0+4 0+0)
3. Австрия — +20.1 (0+4 0+6)
14. Казахстан — +3:46.4 (1+7 0+5).
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