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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 18:38 | Биатлон | Sports.kz

Казахстанцы — 14-е в эстафете чемпионата мира

Стали известные результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Стали известные результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Победителем стала команда России, второй результат — у биатлонистов Франции, сборная Австрии стала третьей.

Биатлонисты Казахстана, в составе: Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун и Василий Подкорытов, завершили эстафету с 14-м результатом.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия).
Мужчины. Эстафета. Восемь огневых рубежей.

1. Россия — 1:14:15.0 (0+1 0+2)
2. Франция — +5.8 (0+4 0+0)
3. Австрия — +20.1 (0+4 0+6)

14. Казахстан — +3:46.4 (1+7 0+5).

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