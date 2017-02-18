Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!
Мужская сборная России в упорной борьбе одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Антон Шипулин, несмотря на промах на последней стрельбе, сумел удержать преимущество над Фуркадом, который так и не догнал россиянина на последнем круге. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин впервые в карьере стали чемпионами мира.
1-й этап. Алексей Волков
По одному доппатрону на рубеже.
Алексей Волков проводил вторую гонку на чемпионате мира. Первой была индивидуалка, в которой он стрелял лучше всех из россиян (один штраф на 4 стрельбы) и отметился шикарным финишем. Его рывок стал особенно счастливым для американца Лоуэлла Бэйли, который работая за нашим спортсменом, завоевал историческое золото.
Конечно, и тренерскому штабу эта история подсказала: кандидатуру Волкова на эстафету обязательно рассмотреть! Рассмотрели и включили.
Алексей взял на каждой стрельбе по одному доппатрону. Максиму Цветкову он привез 20 секунд и 7-е место.
— Можно было бы пройти быстрее, если бы трасса была готова везде одинаково, — сказал Волков после гонки журналистам Матч ТВ. — Но лыжи скользили только там, где было накатано, и когда я уходил в сторону, чтобы
2-й этап. Максим Цветков
Цветков доказал, что он лучший в мире стрелок.
После лежки Максим подтянул сборную России к лидеру: семисекундное отставание от лидера и шестая позиция. А ушел на заключительный круг Цветков четвертым в пяти секундах от первого места, на котором теперь расположились французы.
Наконец, на этом чемпионате мира Максим доказал, что его стрельба одна из лучших в мире: без вопросов закрыл все десять мишеней.
На втором этапе отстали лидировавшие до этого немцы: Бенедикт Долль, новоиспеченный чемпион мира в спринте, едва не ушел на штрафной круг, но
Это вылилось в полминуты отставания для немецкой сборной. Действующие чемпионы мира в мужской эстафете норвежцы к середине гонки проигрывали 45 секунд: так отработали Бьорнадален и Свендсен.
3-й этап Антон Бабиков
Россияне выходят на первое место.
Вы видели лицо Бабикова, когда он подошел к своей второй стрельбе на третьем этапе. На всех биатлонных экранах его показали крупным планом, и стало понятно: он не промахнется. Так и случилось. Не промахнулся он и на лежке, после чего вывел сборную России вывел на первое место и так до конца этапа его не отдал. ДА соперники, хорошо подтянулись к Бабикову: австрийцы подошли вплотную, у французов от 20 секунд осталось 12.
Но как бы то ни было: Антон Бабиков первым отправил на трассу финишера своей команды. Конечно, им был Антон Шипулин.
Беги, Антон, беги!
4-й этап. Антон Шипулин
Обогнать Фуркада и финишировать с флагом.
Первый круг последнего этапа. Лидируют четыре сборные: Австрия, Россия, Франция, Германия. В именах это Ландертингер, Шипулин, Фуркад, Шемпп.
Первая стрельба. Шипулин первым начинает, закрывает все, убегает. Фуркад стреляет медленнее, уходит в десяти секундах за россиянином. Шемпп задерживается на коврике: не обходится без доппатрона, австриец тоже теряет на этом время.
Последняя стрельба. Четвертый выстрел Шипулина — неточный. Одного доппатрона хватает, чтобы закрыть эту мишень. А что Фуркад? Конечно, же он точен!
Шипулин уже рванул на стадион, но между ними осталось всего четыре секунды.
Что это для Фуркада? В борьбе с любым соперником — это капля! Фуркад слизнет и не заметит. Но сегодня он имел дело с Антоном Шипулиным. Из этих четырех секунд на трассе он делает восемь! Это почти невероятно! Это сказка, которая секунда за секундой становилась явью.
Россия — чемпион!
Антон Шипулин финишировал с флагом.
Спасибо, мужики!
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4×7,5 км.
1. Россия (Волков 1+1; Цветков 0+0; Бабиков 0+0; Шипулин 0+1) — 1:14.15,0 (0+3)
2. Франция (Беатрикс 0+0;
3. Австрия (Месотич 0+1; Эберхард 2+2; Эдер 1+2; Ландертингер 1+1) — +20,1 (0+10)
4. Германия (Лессер 0+0; Долль 1+3; Пайффер 2+1; Шемпп 0+0) — +29,6 (0+8)
5. Италия (Хофер 1+1; Виндиш 0+0; Монтелло 0+1; Бормолини 0+0) — +1.30,8 (0+5)
6. Украина (Прима 1+0; Семенов 0+0; Семаков 2+1; Пидручный 0+3) — +1.41,3 (0+10)
7. США (Бэйли 1+0; Нордгрен 0+1; Бурк 1+3; Догерти 2+0) — +1.50,5 (0+8)
8. Норвегия (Бьорндален 0+2; Свендсен 1+0; Т. Бё 0+4;
9. Болгария — +2.50,3 (1+7)
10. Чехия — +3.10,0 (1+15)
11. Швеция — +3.10,1 (1+11)
19. Белоруссия — +5.40,1 (4+12).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter