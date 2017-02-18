Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!

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Антон Шипулин, несмотря на промах на последней стрельбе, сумел удержать преимущество над Фуркадом, который так и не догнал россиянина на последнем круге. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин впервые в карьере стали чемпионами мира.

1-й этап. Алексей Волков

По одному доппатрону на рубеже.

Алексей Волков проводил вторую гонку на чемпионате мира. Первой была индивидуалка, в которой он стрелял лучше всех из россиян (один штраф на 4 стрельбы) и отметился шикарным финишем. Его рывок стал особенно счастливым для американца Лоуэлла Бэйли, который работая за нашим спортсменом, завоевал историческое золото.

Конечно, и тренерскому штабу эта история подсказала: кандидатуру Волкова на эстафету обязательно рассмотреть! Рассмотрели и включили. Все-таки один из самых титулованных наших биатлонистов в этой дисциплине.

Алексей взял на каждой стрельбе по одному доппатрону. Максиму Цветкову он привез 20 секунд и 7-е место.

— Можно было бы пройти быстрее, если бы трасса была готова везде одинаково, — сказал Волков после гонки журналистам Матч ТВ. — Но лыжи скользили только там, где было накатано, и когда я уходил в сторону, чтобы кого-то обогнать, то только терял на этом время, потому лыжи вообще вставали.

2-й этап. Максим Цветков

Цветков доказал, что он лучший в мире стрелок.

После лежки Максим подтянул сборную России к лидеру: семисекундное отставание от лидера и шестая позиция. А ушел на заключительный круг Цветков четвертым в пяти секундах от первого места, на котором теперь расположились французы.

Наконец, на этом чемпионате мира Максим доказал, что его стрельба одна из лучших в мире: без вопросов закрыл все десять мишеней.

На втором этапе отстали лидировавшие до этого немцы: Бенедикт Долль, новоиспеченный чемпион мира в спринте, едва не ушел на штрафной круг, но все-таки восьми патронов ему хватило, чтобы разобраться с мишенями.

Это вылилось в полминуты отставания для немецкой сборной. Действующие чемпионы мира в мужской эстафете норвежцы к середине гонки проигрывали 45 секунд: так отработали Бьорнадален и Свендсен.

3-й этап Антон Бабиков

Россияне выходят на первое место.

Вы видели лицо Бабикова, когда он подошел к своей второй стрельбе на третьем этапе. На всех биатлонных экранах его показали крупным планом, и стало понятно: он не промахнется. Так и случилось. Не промахнулся он и на лежке, после чего вывел сборную России вывел на первое место и так до конца этапа его не отдал. ДА соперники, хорошо подтянулись к Бабикову: австрийцы подошли вплотную, у французов от 20 секунд осталось 12.

Но как бы то ни было: Антон Бабиков первым отправил на трассу финишера своей команды. Конечно, им был Антон Шипулин.

Беги, Антон, беги!

4-й этап. Антон Шипулин

Обогнать Фуркада и финишировать с флагом.

Первый круг последнего этапа. Лидируют четыре сборные: Австрия, Россия, Франция, Германия. В именах это Ландертингер, Шипулин, Фуркад, Шемпп.

Первая стрельба. Шипулин первым начинает, закрывает все, убегает. Фуркад стреляет медленнее, уходит в десяти секундах за россиянином. Шемпп задерживается на коврике: не обходится без доппатрона, австриец тоже теряет на этом время.

Последняя стрельба. Четвертый выстрел Шипулина — неточный. Одного доппатрона хватает, чтобы закрыть эту мишень. А что Фуркад? Конечно, же он точен!

Шипулин уже рванул на стадион, но между ними осталось всего четыре секунды.

Что это для Фуркада? В борьбе с любым соперником — это капля! Фуркад слизнет и не заметит. Но сегодня он имел дело с Антоном Шипулиным. Из этих четырех секунд на трассе он делает восемь! Это почти невероятно! Это сказка, которая секунда за секундой становилась явью.

Россия — чемпион!

Антон Шипулин финишировал с флагом.

Спасибо, мужики!

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Эстафета 4×7,5 км.