Богатыри земли русской. Как 4 человека осчастливили всю страну

Четыре танкиста без собаки

Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин. Четыре богатыря. Три мушкетёра и четвёртый мушкетёр. Четыре танкиста без собаки. И самый оптимальный результат с точки зрения итогов мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону — четверо никого не ждут. Сборной России нужно было золото. Всей биатлонной России оно было нужно, именно это и сейчас. Вот такое пафосное и патетическое начало.





Пафосное и короткое. Да, Россия, безусловно, претендовала на победу в эстафете, но фаворитом не была. И даже не из-за своего второго стартового номера. Из-за неизвестности. Таким эстафетный квартет нашей сборной перед чемпионатом мира, да и во время его, не видел почти никто. Сначала сложно было предсказать наличие Волкова на первом этапе, затем — Цветкова и Бабикова, очень неубедительно выглядевших уже в Хохфильцене. Но тренерский штаб сделал выбор, оставалось только надеяться, что эти двое продышались, успешно прошли переакклиматизацию и снова «надулись».



Алексей Волков должен был…

…не проиграть лидеру больше 30 секунд. Вроде бы странная задача для забойщика команды, претендующей на золото, но она реально звучала именно так. Для её выполнения Волков должен был стрелять максимум с двумя промахами, не более. И ногами не проигрывать Бьорндалену, Беатриксу, Лессеру, Мезотичу или ещё кому-то больше обычного. Россиянин большую часть первого круга лидировал, задавая удобный себе темп. В последний подъём перед стрельбищем он активно не полез, отстрелялся с одним промахом и покинул рубеж спустя 13 секунд после латыша Расторгуевса. На 12-й позиции.



Стрелять стоя Волкову предстояло на 16-м щите. Лидеру он уступал всего 11 секунд, так что потеря четырёх позиций тут особого значения не имела. Мазать начали все, Алексей обошёлся одним дополнительным патроном и сохранил отставание в 11 секунд, теперь от украинца Примы. Впереди россиянина было семь человек и 2,5 километра, которые обязательно нужно было перетерпеть. Волков смог — седьмое место и 20 секунд отставания от лидирующей Германии.

Максима Цветкова…

… после проваленного спринта не критиковал только ленивый. Как можно умудриться не попасть в гонку преследования на чемпионате мира? Этот риторический вопрос был задан не одну сотню раз. Теперь Цветкову предстояло пройти реабилитацию, а она заключалась в передаче эстафеты в топ-3 и любом уменьшении отставания Волкова. Максим бросился в погоню и за полтора километра дистанции отыграл сразу семь секунд. Чёткая стрельба на «лёжке» помогла россиянину ещё приблизиться к промазавшим Доллю и Фийону Майе.



К середине второго круга оформилась группа из семи лидеров, в которую входил и Цветков. Норвегия в лице Свендсена проигрывала уже 34 секунды. После «стойки» группа лидеров сократилась до четырёх команд, и в ней нашлось место Максиму. Начудил Долль, с большим трудом закрывший последнюю мишень и использовавший все дополнительные патроны. Для реабилитации (помните, топ-3) Цветкову нужно было опередить Фийона-Майе, Виндиша или Семёнова. Француз и итальянец понемногу убегали от российско-украинского дуэта, но далеко не убежали.

Багажом на Антона Бабикова…

… легли девять секунд отставания от Франции и Италии и спина украинца Семакова прямо перед носом. Задачей Антона являлось первое место в гонке для Антона Шипулина, либо проигрыш лидеру, измеряемый считанными секундами. Конечно, он быстро оставил украинскую спину у себя за спиной и начал приближаться к дуэту лидеров. Семаков и австриец Эдер зацепились за россиянина и всей пятёркой приехали стрелять лёжка.



А уехали втроём. Причём Бабиков — раньше всех. Теперь над своими болельщиками до самого конца издевался француз Дестьё, допустивший три промаха и сразу отскочивший на полминуты от лидеров. Немец Пайффер тоже стрелял не лучшим образом, Германия оставалась в сорока секундах. Тем временем Бабиков с Эдером уезжали от итальянца Монелло. Темп россиянина аукнулся австрийцу на рубеже — два промаха. Ну, а Антон отработал идеально, ушёл на последний круг первым и довёз лидерство до передачи эстафеты.

Для Антона Шипулина…

… партнёры сделали всё, что могли. Впервые за неисчислимое количество эстафет перед ним был чистый снег, а не убегающие соперники. Ландертингер был за спиной, Фуркад и Шемпп — в десяти секундах, Бормолини и Пидручный — в полуминуте. Остальные, в том числе и Норвегия, уже проигрывали больше минуты. Мужская эстафетная гонка сжалась до размеров обычного спринта, в котором участвовали шесть спортсменов.



Ландертингер и Пайффер промазали на «лёжке», Шипулин и Фуркад стреляли чисто. Куча промахов украинца и итальянца сократили число претендентов на медали до четырёх сборных. Россия выигрывала у Франции 10 секунд, у Австрии — 11, у Германии — 20. Шипулин в этой ситуации должен был идти своим ходом, а вот что сделает Фуркад? Резко рвать вперёд он не стал, за первую половину круга даже проиграл Антону одну секунду. А потом и ещё одну. Ландертингер держался за французом, а вот Шемпп отставал.

Такая ожидаемая разборка…

…Шипулина и Фуркада стала явью после одного промаха россиянина и чистой стрельбы француза на ««стойке». С рубежа Антон ушёл на четыре секунды раньше Мартена, и помешать их дуэли не мог никто: Ландертингер и Шемпп проигрывали по 20 секунд и сосредоточились на борьбе за бронзу.