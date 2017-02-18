Победители «Снежного снайпера» получили награды от призеров Олимпиады и чемпионатов мира
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском спортивном комплексе «Раубичи» завершился первый день финальных соревнований «Снежный снайпер». Определились победители в
масс-старте в трех возрастных категориях, награды которым вручали бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров и призеры чемпионатов мира Ольга Назарова и Людмила Ананько, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Стартовали соревнования с определения лучших в младшей возрастной группе (2005−2006 г.р). У девочек первое место заняла Анастасия Попова из Минска, второе место — Екатерина Онищенко и третье — Милана Дранич, обе представлявшие Минскую область. У мальчиков лучшее время показал представитель Витебской области Виктор Кудряшов, второе место занял Ярослав Пусков (Могилевская область), третье — Даниил Поклад (Гродненская область). В средней возрастной группе (2003−2004 г. р.) на верхнюю ступень пьедестала поднялась Карина Городинская (Могилевская область). Серебряным призером стала Алина Зайцева из Витебской области, а замкнула тройку призеров Алина Широкова (Гродненская область). Среди парней не было равных Артему Сурганову (Могилевская область). Второе место у Ильи Матусевича из Минской области, бронзовая награда досталась представителю Могилевщины Глебу Близнякову.
Первые награды соревнований «Снежный снайпер» по биатлону разыграны в «Раубичах»
Ребята старались проявить свои спортивные таланты уже с первых гонок. Организаторы не обманули ожидания начинающих биатлонистов. Строгий судейский контроль, трансляция каждой гонки на большом видеоэкране спорткомплекса «Раубичей» — все это придавало энергии и сил участникам.
Наиболее зрелищным получились
Медали победителям и призерам вручали бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров, который на нынешнем «Снежном снайпере» выступает своеобразным супервайзером, а также известные биатлонистки призеры чемпионатов мира Ольга Назарова и Людмила Ананько.
Завтра республиканские соревнования «Снежный снайпер» продолжатся эстафетами. Первые старты начнутся в «Раубичах» в 11.00.
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