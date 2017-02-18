Победители «Снежного снайпера» получили награды от призеров Олимпиады и чемпионатов мира

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Стартовали соревнования с определения лучших в младшей возрастной группе (2005−2006 г.р). У девочек первое место заняла Анастасия Попова из Минска, второе место — Екатерина Онищенко и третье — Милана Дранич, обе представлявшие Минскую область. У мальчиков лучшее время показал представитель Витебской области Виктор Кудряшов, второе место занял Ярослав Пусков (Могилевская область), третье — Даниил Поклад (Гродненская область). В средней возрастной группе (2003−2004 г. р.) на верхнюю ступень пьедестала поднялась Карина Городинская (Могилевская область). Серебряным призером стала Алина Зайцева из Витебской области, а замкнула тройку призеров Алина Широкова (Гродненская область). Среди парней не было равных Артему Сурганову (Могилевская область). Второе место у Ильи Матусевича из Минской области, бронзовая награда досталась представителю Могилевщины Глебу Близнякову.

Первые награды соревнований «Снежный снайпер» по биатлону разыграны в «Раубичах»

Ребята старались проявить свои спортивные таланты уже с первых гонок. Организаторы не обманули ожидания начинающих биатлонистов. Строгий судейский контроль, трансляция каждой гонки на большом видеоэкране спорткомплекса «Раубичей» — все это придавало энергии и сил участникам.

Наиболее зрелищным получились масс-старты в старшей возрастной группе. Ульяна Хомич из Минской области была вне конкуренции, а вот за два остальных места на пьедестале развернулась упорная борьба. Всего одну сотую секунды выиграла у соперницы Анастасии Ивкиной (Минск) Елена Петрико (Минская область). Среди юношей 2001−2002 г. р. тройка призеров выглядит следующим образом: Максим Бушило (Минская область), Евгений Волков (Могилевская область), Олег Плотко (Минская область).

Медали победителям и призерам вручали бронзовый призер Олимпиады в Нагано Алексей Айдаров, который на нынешнем «Снежном снайпере» выступает своеобразным супервайзером, а также известные биатлонистки призеры чемпионатов мира Ольга Назарова и Людмила Ананько.

Завтра республиканские соревнования «Снежный снайпер» продолжатся эстафетами. Первые старты начнутся в «Раубичах» в 11.00.