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18 февраля 2017, 19:49 | Биатлон | АиФ Екатеринбург

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин не отдал золото Мартену Фуркаду

Российская сборная завоевала вторую медаль на чемпионате мира в Хохфильцене.

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин завоевал золото на последнем этапе в эстафете в австрийском Хохфильцене для сборной России, передает корреспондент «АиФ-Урал» в субботу, 18 февраля.

Спортсмен из Екатеринбурга бежал четвертый этап в эстафете и не допустил возможности отдать золотую медаль французской сборной. Антон Шипулин промазал единственный раз на стойке и, казалось, преследующий его биатлонист Мартен Фуркад догонит его. Но Антону удалось выстоять свой этап — к финишу он добежал с отрывом от француза в 5,8 секунд.

Стоит отметить, что это первое золото россиян на чемпионате мира 2017 года, проходящем в австрийском городе Хозхфильцен. До этого сборная России взяла только бронзу в смешанной эстафете чемпионата мира.
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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 18 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что у него больше никогда не будет конфликтов с французом Мартеном Фуркадом. Об этом Шипулин сказал журналистам.
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