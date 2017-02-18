Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин не отдал золото Мартену Фуркаду

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин завоевал золото на последнем этапе в эстафете в австрийском Хохфильцене для сборной России, передает корреспондент «АиФ-Урал» в субботу, 18 февраля.

Спортсмен из Екатеринбурга бежал четвертый этап в эстафете и не допустил возможности отдать золотую медаль французской сборной. Антон Шипулин промазал единственный раз на стойке и, казалось, преследующий его биатлонист Мартен Фуркад догонит его. Но Антону удалось выстоять свой этап — к финишу он добежал с отрывом от француза в 5,8 секунд.

Стоит отметить, что это первое золото россиян на чемпионате мира 2017 года, проходящем в австрийском городе Хозхфильцен. До этого сборная России взяла только бронзу в смешанной эстафете чемпионата мира.