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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 18:03 | Биатлон | ТАСС

Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на ЧМ в Австрии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

<em>МОСКВА 18 февраля. /ТАСС/. </em>Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Увеличить
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Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года.

За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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