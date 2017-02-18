Российские биатлонисты завоевали золото в эстафете на ЧМ в Австрии
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Эта победа в эстафете на чемпионатах мира стала для россиян первой с 2008 года.
За российскую команду выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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