Четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения

Об этом рассказал президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг.



«На конгрессе IBU также обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения. Назвать их имена мы ни в коем случае не можем, так как это частная медицинская информация.



Мы следуем правилам антидопингового законодательства и не можем называть имена других шести российских спортсменов, в отношении которых продолжается расследование на данной стадии расследования, чтобы не было спекуляций по поводу того, стартуют они или нет», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.