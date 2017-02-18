Четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения
Только четыре профессиональных биатлониста, продолжающих карьеру, имеют постоянные терапевтические исключения на использование запрещённых препаратов.
Об этом рассказал президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг.
«На конгрессе IBU также обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения. Назвать их имена мы ни в коем случае не можем, так как это частная медицинская информация.
Мы следуем правилам антидопингового законодательства и не можем называть имена других шести российских спортсменов, в отношении которых продолжается расследование на данной стадии расследования, чтобы не было спекуляций по поводу того, стартуют они или нет», — передаёт слова Бессеберга корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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