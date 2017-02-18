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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 16:12 | Биатлон | Чемпионат.com

Свендсен: Сборной Норвегии очень нужно победить в эстафете

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен признался, что очень рассчитывает на успешное выступление своей команды в мужской эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Норвежец Эмиль <span class=error>Хегле</span> <span class=error>Свендсен</span> признался что очень рассчитывает на успешное выступление своей команды в мужской эстафете 4×75 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Увеличить
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«Эстафета может спасти этот чемпионат мира для меня. Нынешний турнир складывается крайне неудачно для нашей команды, поэтому нам очень нужно победить, и мы нацелены на золото в эстафете.

В борьбе за медали на таких ответственных соревнованиях очень важен опыт. Трое из норвежской четвёрки бежали в эстафетах на семи чемпионатах мира подряд. Поэтому мы будем бороться только за победу», — приводит слова Свендсена VG.
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