Свендсен: Сборной Норвегии очень нужно победить в эстафете
Норвежец Эмиль Хегле Свендсен признался, что очень рассчитывает на успешное выступление своей команды в мужской эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
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«Эстафета может спасти этот чемпионат мира для меня. Нынешний турнир складывается крайне неудачно для нашей команды, поэтому нам очень нужно победить, и мы нацелены на золото в эстафете.
В борьбе за медали на таких ответственных соревнованиях очень важен опыт. Трое из норвежской четвёрки бежали в эстафетах на семи чемпионатах мира подряд. Поэтому мы будем бороться только за победу», — приводит слова Свендсена VG.
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