Свендсен: Сборной Норвегии очень нужно победить в эстафете

«Эстафета может спасти этот чемпионат мира для меня. Нынешний турнир складывается крайне неудачно для нашей команды, поэтому нам очень нужно победить, и мы нацелены на золото в эстафете.



В борьбе за медали на таких ответственных соревнованиях очень важен опыт. Трое из норвежской четвёрки бежали в эстафетах на семи чемпионатах мира подряд. Поэтому мы будем бороться только за победу», — приводит слова Свендсена VG.