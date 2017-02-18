Максимов: Российские биатлонисты достойны выиграть медали в эстафете

В составе команды выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Эстафета в субботу начнется в 16:45 мск. Чемпионат мира в Хохфильцене завершится 19 февраля.

«Надеюсь, что наши ребята сегодня выступят успешно, и я жду от них победы, — сказал по телефону Максимов. — В любом случае, они достойны занять одно из призовых мест. По ходу сезона наши ребята, безусловно, доказали, что имеют право стать чемпионами мира — и Бабиков, и Цветков, и Шипулин занимали призовые места на этапах Кубка мира. Но в эстафете многое зависит от того, кто и как справится с психологическим фактором на своем этапе. И завоевание сборной России медалей также будет замечательным результатом».

«В эстафете один козырь: надо как можно меньше доставать запасных патронов и ни в коем случае не уходить на штрафные круги, — подчеркнул собеседник агентства. — Если у наших ребят это получится, то у них будут хорошие шансы занять места на пьедестале. Думаю, что тренеры выставили боеспособный состав и расставят ребят по этапам так, как считают нужным для команды. Антон Шипулин, видимо, побежит на заключительном этапе, он хороший финишер и уже не первый год доказывает, что является достойным лидером нашей сборной».

Эксперт считает, что борьбу за награды поведут несколько сильных команд.

«Судя по выступлениям на чемпионате мира, команды, которые и раньше составляли нам конкуренцию, хорошо готовы и сейчас, — отметил Максимов. — Это и норвежцы, и немцы, и французы во главе с Мартеном Фуркадом. В борьбу также могут вмешаться чехи и американцы. Думаю, что сегодня мы увидим красивую борьбу».