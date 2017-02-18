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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 13:16 | Биатлон | ТАСС

Союз биатлонистов России потребовал наказать Фуркада

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов потребовал от главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга наказать двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада и его партнера по команде Аристида Бегю за оскорбление россиянина Александра Логинова по поводу его дисквалификации за допинг.

По словам главы СБР Александра Кравцова комментарии Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире. Увеличить
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Текст письма Кравцова от 31 января приводит сайт телеканала TV2.

«Комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире, — говорится в письме. — Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении».

Ранее Фуркад неоднократно нелицеприятно высказывался о Логинове из-за того, что он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина, а также высказывал недовольство участием россиянина в чемпионате мира 2017 года. Бегю, в свою очередь, после того, как Логинов занял первое место в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в Twitter: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО — стоп».

В итоге на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, возник конфликт между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным. Перед заключительным этапом смешанной эстафеты Фуркад, отправляющийся на четвертый этап, наехал на лыжу Логинова и таким образом спровоцировал падение россиянина, который завершал третий этап. После гонки на цветочной церемонии Логинов и Шипулин отказались пожимать французу руку, который затем предпринял попытку покинуть пьедестал. Однако позднее Шипулин и Фуркад выяснили отношения и помирились, хотя, как говорил Шипулин, они не пришли к компромиссу.
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