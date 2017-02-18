Союз биатлонистов России потребовал наказать Фуркада
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов потребовал от главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга наказать двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада и его партнера по команде Аристида Бегю за оскорбление россиянина Александра Логинова по поводу его дисквалификации за допинг.
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Текст письма Кравцова от 31 января приводит сайт телеканала TV2.
«Комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире, — говорится в письме. — Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении».
Ранее Фуркад неоднократно нелицеприятно высказывался о Логинове
В итоге на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, возник конфликт между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным. Перед заключительным этапом смешанной эстафеты Фуркад, отправляющийся на четвертый этап, наехал на лыжу Логинова и таким образом спровоцировал падение россиянина, который завершал третий этап. После гонки на цветочной церемонии Логинов и Шипулин отказались пожимать французу руку, который затем предпринял попытку покинуть пьедестал. Однако позднее Шипулин и Фуркад выяснили отношения и помирились, хотя, как говорил Шипулин, они не пришли к компромиссу.
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