Союз биатлонистов России потребовал наказать Фуркада

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Текст письма Кравцова от 31 января приводит сайт телеканала TV2.

«Комментарии Бегю и Фуркада стали причиной бурной реакции тысяч людей в мире, — говорится в письме. — Мы апеллируем к вам как к главе IBU, с просьбой принять дисциплинарные меры в их отношении».

Ранее Фуркад неоднократно нелицеприятно высказывался о Логинове из-за того, что он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина, а также высказывал недовольство участием россиянина в чемпионате мира 2017 года. Бегю, в свою очередь, после того, как Логинов занял первое место в спринте на одном из этапов Кубка IBU, написал в Twitter: «Проиграть сильнейшему — да, мошеннику — нет, ЭПО — стоп».

В итоге на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, возник конфликт между Фуркадом, Логиновым и Антоном Шипулиным. Перед заключительным этапом смешанной эстафеты Фуркад, отправляющийся на четвертый этап, наехал на лыжу Логинова и таким образом спровоцировал падение россиянина, который завершал третий этап. После гонки на цветочной церемонии Логинов и Шипулин отказались пожимать французу руку, который затем предпринял попытку покинуть пьедестал. Однако позднее Шипулин и Фуркад выяснили отношения и помирились, хотя, как говорил Шипулин, они не пришли к компромиссу.