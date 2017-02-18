Сборная России останется без медалей и там, где в неё верят

Женская эстафетная гонка вновь принесла российским болельщикам лишь страдания. Возможно, чудо и могло случиться, ведь в него уверовали многие после этапа Ирины Старых. Но Татьяна Акимова упала… И вновь из болота выбраться не удалось.



Сегодня поговорим о мужской эстафете, в которой сборная России котируется куда выше, чем в женской.

Россия в тройке

Ставка: нет

Коэффициент: 2.00



Наверное, многим из вас эта ставка не понравится. Но, скорее, Россия не попадёт в тройку сильнейших.



Перед началом чемпионата мира все были уверены, что мужская российская сборная не останется без медалей в эстафете. Но теперь эта уверенность стремительно пропадает.



Алексей Волков побежит на первом этапе, и его основными конкурентами будут Эрик Лессер, Уле-Эйнар Бьорндален и Жан-Гийом Беатрикс. И здесь, надо полагать, наша команда может выступить не хуже Германии, Норвегии и Франции. Главное условие для этого — точная и быстрая стрельба, это Алексею по силам. Вероятно, первый этап российская команда закончит в числе лидеров, а отставание если и будет, то вряд ли большое. А что дальше?



Дальше у нас Максим Цветков. Цветков, проигравший в спринте ногами больше 100 секунд. Соперниками Максима по этапу будут Бенедикт Долль, Эмиль Хегле Свендсен и Кентен Фийон-Майе. Доллю в спринте россиянин проиграл больше 80 секунд, Свендсену, который находится явно не в лучших физических кондициях, — больше 40, Фийону-Майе — почти 80. Да, сейчас можно говорить, что Цветкова специально не ставили на индивидуальную гонку, чтобы лучше его подготовить к эстафетному старту. Но, по-моему, у тренеров была уйма времени, чтобы подготовить Цветкова к первой личной гонке на чемпионате мира. Получилось? Не особо.



Таким образом, от больших проигрышей по итогам второго этапа Цветкова может спасти только 100% стрельба. Но и в ней, с учётом физического состояния Максима, уверенности нет.



На третьем этапе выйдет Антон Бабиков. А ему противостоять будут Арнд Пайффер, Тарьей Бё и Симон Детьё. В том же спринте Пайффер привёз Антону 45 секунд ногами, Тарьей Бё, который пропустил большую часть сезона, — около 30, а Детьё — 20. Какого-то серьёзного преимущества на рубеже над перечисленными спортсменами Бабиков не имеет, поэтому Антон Шипулин может выйти на старт с более чем приличным отставанием от лидеров.



Антон Шипулин, Симон Шемпп, Мартен Фуркад, Йоханнес Бё — просто отличная команда финишёров. Но проблема в том, что именно российская сборная может не поучаствовать в ярких финишных баталиях. Нет, поучаствовать-то может, если таковым можно считать выход на четвёртый этап, например, с отставанием в минуту. Звучит страшно и маловероятно? А, по-моему, реально.



Очень хотелось бы, чтобы наши ребята завоевали медали в мужской эстафете. Но очевидно, что физическое состояние некоторых членов нашей команды сейчас не самое лучшее. Буду рад, если случится чудо и тренеры смогут исправить ситуацию, но поставлю всё же на непопадание России в топ-3.



И да, надеюсь, понимаете, почему ссылаюсь на спринт при анализе скорости спортсменов. Всё-таки спринтерская дистанция всего на 2,5 км больше эстафетного этапа и максимально приближена к нему по длине по сравнению с остальными биатлонными дисциплинами.

Сборная Германии — сборная России

Ставка: П1

Коэффициент: 1.60.

Ну, и вдобавок к основному выбору сделаем ставку на то, что команда Германии российскую сборную превзойти сможет. Лессер, Долль, Пайффер и Шемпп против Волкова, Цветкова, Бабикова и Шипулина.



Уже сказали, что Лессер и Волков, вероятно, придут на финиш вместе. Детальнее разберём три другие позиции.

Долль против Цветкова. На рубеже это 89,3% против 79,8% в пользу российского спортсмена. Преимущество есть, да, причём довольно серьёзное. Меньше трёх патронов ни в одной из эстафетных гонок текущего сезона Бенедикт ещё не брал, тогда как Цветков стрелял чисто. Но если даже Долль возьмёт пять патронов, на лыжне ему придётся отыграть ногами у россиянина секунд 40. Возможно? Вполне. Кроме того, Цветкову может быть непривычно бежать второй этап, а с учётом того, что есть основания говорить о его не лучшей физической готовности, тут мы можем увидеть и промахи в исполнении Максима. Полагаю, в лучше случае Долль «привезёт» Цветкову секунд 20, если, конечно, не заедет на штрафной круг.



Пайффер против Бабикова. По стрельбе это 87,2% против 84,1%, да и на лыжне Арнд быстрее. Отстреляется, вероятно, Пайффер не менее точно, чем Антон, а на дистанции может привезти ещё дополнительных 15−20 секунд.



Шемпп против Шипулина. Оба спортсмена примерно одинаково стреляют и бегут. И если с Шемппом не случится чего-то неожиданного, секунд 30−40 в скорости стрельбы он не проиграет.



В общем, и здесь бы, конечно, хотелось ошибиться, но объективно больше шансов на победу в этой дуэли у команды Германии.

Глеб Евдошенко