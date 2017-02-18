Сборная России останется без медалей и там, где в неё верят
18 февраля состоится мужская эстафетная гонка на ЧМ по биатлону в Хохфильцене. Делаем прогнозы против сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Женская эстафетная гонка вновь принесла российским болельщикам лишь страдания. Возможно, чудо и могло случиться, ведь в него уверовали многие после этапа Ирины Старых. Но Татьяна Акимова упала… И вновь из болота выбраться не удалось.
Сегодня поговорим о мужской эстафете, в которой сборная России котируется куда выше, чем в женской.
Россия в тройке
Ставка: нет
Коэффициент: 2.00
Наверное, многим из вас эта ставка не понравится. Но, скорее, Россия не попадёт в тройку сильнейших.
Перед началом чемпионата мира все были уверены, что мужская российская сборная не останется без медалей в эстафете. Но теперь эта уверенность стремительно пропадает.
Алексей Волков побежит на первом этапе, и его основными конкурентами будут Эрик Лессер,
Дальше у нас Максим Цветков. Цветков, проигравший в спринте ногами больше 100 секунд. Соперниками Максима по этапу будут Бенедикт Долль, Эмиль Хегле Свендсен и Кентен
Таким образом, от больших проигрышей по итогам второго этапа Цветкова может спасти только 100% стрельба. Но и в ней, с учётом физического состояния Максима, уверенности нет.
На третьем этапе выйдет Антон Бабиков. А ему противостоять будут Арнд Пайффер, Тарьей Бё и Симон Детьё. В том же спринте Пайффер привёз Антону 45 секунд ногами, Тарьей Бё, который пропустил большую часть сезона, — около 30, а Детьё — 20.
Антон Шипулин, Симон Шемпп, Мартен Фуркад, Йоханнес Бё — просто отличная команда финишёров. Но проблема в том, что именно российская сборная может не поучаствовать в ярких финишных баталиях. Нет,
Очень хотелось бы, чтобы наши ребята завоевали медали в мужской эстафете. Но очевидно, что физическое состояние некоторых членов нашей команды сейчас не самое лучшее. Буду рад, если случится чудо и тренеры смогут исправить ситуацию, но поставлю всё же на непопадание России в топ-3.
И да, надеюсь, понимаете, почему ссылаюсь на спринт при анализе скорости спортсменов.
Сборная Германии — сборная России
Ставка: П1
Коэффициент: 1.60.
Ну, и вдобавок к основному выбору сделаем ставку на то, что команда Германии российскую сборную превзойти сможет. Лессер, Долль, Пайффер и Шемпп против Волкова, Цветкова, Бабикова и Шипулина.
Уже сказали, что Лессер и Волков, вероятно, придут на финиш вместе. Детальнее разберём три другие позиции.
Долль против Цветкова. На рубеже это 89,3% против 79,8% в пользу российского спортсмена. Преимущество есть, да, причём довольно серьёзное. Меньше трёх патронов ни в одной из эстафетных гонок текущего сезона Бенедикт ещё не брал, тогда как Цветков стрелял чисто. Но если даже Долль возьмёт пять патронов, на лыжне ему придётся отыграть ногами у россиянина секунд 40. Возможно? Вполне. Кроме того, Цветкову может быть непривычно бежать второй этап, а с учётом того, что есть основания говорить о его не лучшей физической готовности, тут мы можем увидеть и промахи в исполнении Максима. Полагаю, в лучше случае Долль «привезёт» Цветкову секунд 20, если, конечно, не заедет на штрафной круг.
Пайффер против Бабикова. По стрельбе это 87,2% против 84,1%, да и на лыжне Арнд быстрее. Отстреляется, вероятно, Пайффер не менее точно, чем Антон, а на дистанции может привезти ещё дополнительных 15−20 секунд.
Шемпп против Шипулина. Оба спортсмена примерно одинаково стреляют и бегут. И если с Шемппом не случится
В общем, и здесь бы, конечно, хотелось ошибиться, но объективно больше шансов на победу в этой дуэли у команды Германии.
Глеб Евдошенко
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