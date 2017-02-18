Братья Бё разбили пиньяту в форме головы Мартена Фуркада

Двукратный олимпийский чемпион дал согласие на эту забаву и сам заполнил игрушку шоколадными медалями.



«Конечно, здесь слишком много медалей для норвежцев, но они любят шоколад. Надеюсь, им не станет плохо от этого. Попросите только их поцеловать моё изображение перед тем, как разбить», — приводит слова Фуркада TV2.



«Он попросил поцеловать? Мы в Норвегии этим не занимаемся, это только во Франции. Мы — викинги, мы не по этим делам. Свендсен любит шоколад, а мы с Тарьеем — золото, так что Мартен угодил всем», — отметил Йоханнес.

Тарьей Бё не стал скрывать удовольствия от развлечения, а также поделился ожиданиями от мужской эстафеты.



«Наконец-то крутое занятие! Надеюсь, что в эстафете мы вновь разобьём Мартена», — сказал Тарьей.