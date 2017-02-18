Вопрос десятилетия. Почему падают наши биатлонистки?

Татьяна Акимова во второй раз подряд упала в эстафете. В самом начале четвёртого этапа она потеряла равновесие, сломала палку и повредила винтовку, что привело к нетипичному штрафному кругу на первом огневом рубеже. Сама спортсменка после гонки к журналистам не вышла и причины случившегося не объяснила, а мы обратились с вопросами к её коллегам и специалистам.



Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»:

— Нашим бы спортсменам такую уверенность в себе, как у нашей биатлонной журналистской команды. Нас любят миллионы, единицы ненавидят, а мы прочитаем два отрицательных отзыва и становимся сильнее. То же самое я хотел бы пожелать нашей команде, ну, и не забывать про горнолыжную подготовку. Мне кажется, что это вопрос психологии. Нужно перестать обращать внимание на сторонние вещи, верить в себя, тогда и на спусках удача придёт. А вообще, это спорт, к тому же контактная дисциплина.



Александр Касперович, главный тренер сборной России:

— Падение Акимовой произошло на глазах у тренеров. Спортсменка зацепила лыжей палку. Она сломала палку и потеряла около 20 секунд. Видимо, при падении зацепила и винтовку, потому что на стрельбе лёжа все выстрелы уходили очень кучно вправо. В общем-то, вы всё видели. Точно сказать, повредилась ли винтовка, сейчас нельзя. Нужно отстрелять, чтобы понять, был это сбой прицела или ошибка спортсменки. Но результат говорит, что что-то произошло.

Елена Пидгрушная, олимпийская чемпионка:

— Мне сложно судить. Я думаю, что скорее всего сказывается волнение. У Тани не так много опыта. Когда я стартовала на своём первом чемпионате мира в Корее и первый раз попала на первый этап, я упала до старта и повредила связку, а потом ещё два раза упала на ровном месте. Меня никто не сбивал, всё произошло от волнения и переживания.



Ирина Старых, трёхкратная чемпионка Европы:

— Откровенно сказать, не помню, чтобы хоть раз в жизни бегала четвертый этап, а потому даже не представляю, что сейчас на душе у Тани. Очень ей сочувствую на самом деле. Я ещё не успела ни с кем пообщаться, даже не знала, что она упала. Может быть, действительно снег помешал. Вдвойне её жаль. Самое главное, что мешало — очки, которые постоянно залепляло снегом. Ничего не видно, «садишься» на спуск, лыжи разъезжаются, приходится каждую секунду быть начеку, нельзя расслабиться. Да и в подъём не легче, если честно. Последний круг специально побежала уже без очков.

Франциска Хильдебранд, двукратная чемпионка мира:

— Это сложный вопрос. Может, они чувствуют на себе много давления, стараются изо всех сил и слишком рискуют. К тому же при большом напряжении ноги начинает трясти, и тогда сложно удержаться на спуске. Нередко такое случается во время последнего круга.



Алексис Бёф, призёр чемпионата мира:

— Вы знаете, что в лыжных гонках и биатлоне может упасть кто угодно. Это может случиться и с российскими девушками, и с французскими парнями. Никто не может быть уверен, что не упадёт в ходе гонки. К сожалению, с россиянками это происходит во время важных стартов. Может быть, им стоит больше тренировать горнолыжную подготовку, хотя это не самая важная часть подготовки биатлониста. Важно уметь уверенно проходить спуски, но необязательно делать это лучше всех. Даже я однажды падал в Хохфильцене, хотя здесь я занимал призовые места. Такое иногда случается.



Росс Бёртон, фотограф сборной Финляндии:

— Может быть, ваши девушки недостаточно тренируют горнолыжные спуски и не уделяют этому должного внимания. Может быть, тренерам стоит обратить на это внимание. Когда я фотографировал спортсменок на трассе, я не замечал у них особых недостатков, но тренерам стоит смотреть за этим внимательно.