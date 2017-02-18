Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Хохфильцене
Букмекеры обновили линию на мужскую эстафету на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене (Австрия).
У России гонку побегут Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин. Начало — в 16:45 мск.
Букмекерские компании считают фаворитами сборные Германии и Норвегии (по 2.75), следом идут Франция (4.00) и Россия (5.50).
Ниже оценены шансы Австрии (15.0), Чехии (17.0) и Украины (55.0).
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