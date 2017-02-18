Бьорндален: Тренеры спросили меня о составе на эстафету, но это не для печати
Норвежский биатлонист
Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что тренерский штаб спрашивал у него совет насчёт формирования состава на эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Хохфильцене 18 февраля.
«Если у меня просят совета, я называю состав, который полагаю правильным. Спросили ли меня? Да, но это не для печати. Но я ясно дал понять свою точку зрения. Доволен ли я составом? Команда хорошая, но у нас также есть очень хорошие резервисты. Состав не стал бы хуже с
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