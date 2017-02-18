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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
18 февраля 2017, 0:20 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Тренеры спросили меня о составе на эстафету, но это не для печати

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что тренерский штаб спрашивал у него совет насчёт формирования состава на эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Хохфильцене 18 февраля.

«Если у меня просят совета, я называю состав, который полагаю правильным. Спросили ли меня? Да, но это не для печати. Но я ясно дал понять свою точку зрения. Доволен ли я составом? Команда хорошая, но у нас также есть очень хорошие резервисты. Состав не стал бы хуже с Ларсом-Хельге Биркеландом. Но, как я уже говорил много раз, я не имею ничего общего с формированием состава. Спортсменов выбирает тренерский штаб, а я ясно дал понять, каким его вижу», — приводит слова Бьорндалена Aftenposten.
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