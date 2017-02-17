Й. Бё лишил соотечественника возможности выступить в масс-старте на ЧМ

В индивидуальной гонке Йоханнес опередил Ларса-Хельге на 2,4 секунды. В масс-старт же квалифицируются шесть медалистов, девять спортсменов, которые пробились через высокие места в общем зачёте Кубка мира, и ещё 15 мест для биатлонистов, которые набрали больше всего кубковых очков в гонках чемпионата мира.



«Я поступил очень глупо, по-идиотски, что обошёл Ларса-Хельге. Очень жаль», — приводит слова Бё NRK.



«Во время гонки это даже не обсуждалось. На чемпионате мира нельзя спекулировать такими вещами, здесь все должны выкладываться по максимуму. Нужно вести честную игру», — прокомментировал ситуацию спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.