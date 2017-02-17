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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 23:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Й. Бё лишил соотечественника возможности выступить в масс-старте на ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё лишил своего соотечественника Ларса-Хельге Биркеланда возможности выступить в масс-старте на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.

В индивидуальной гонке Йоханнес опередил Ларса-Хельге на 2,4 секунды. В масс-старт же квалифицируются шесть медалистов, девять спортсменов, которые пробились через высокие места в общем зачёте Кубка мира, и ещё 15 мест для биатлонистов, которые набрали больше всего кубковых очков в гонках чемпионата мира.

«Я поступил очень глупо, по-идиотски, что обошёл Ларса-Хельге. Очень жаль», — приводит слова Бё NRK.

«Во время гонки это даже не обсуждалось. На чемпионате мира нельзя спекулировать такими вещами, здесь все должны выкладываться по максимуму. Нужно вести честную игру», — прокомментировал ситуацию спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.
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