Й. Бё лишил соотечественника возможности выступить в масс-старте на ЧМ
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё лишил своего соотечественника
Ларса-Хельге Биркеланда возможности выступить в масс-старте на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.
В индивидуальной гонке Йоханнес опередил
«Я поступил очень глупо,
«Во время гонки это даже не обсуждалось. На чемпионате мира нельзя спекулировать такими вещами, здесь все должны выкладываться по максимуму. Нужно вести честную игру», — прокомментировал ситуацию спортивный директор сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.
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