Акимова попала в точку
В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
26-летняя биатлонистка провалила последний этап эстафеты, финишировав на десятом месте. На дистанции Акимова упала, сломав палку с винтовкой, а затем прямо в микрофон жестко охарактеризовала свою стрельбу нецензурным словом из шести букв. С учетом провальных результатов наших девушек в предыдущих гонках, этот вывод, к сожалению, стоит признать абсолютно точным. Россиянкам осталось выступить в Хохфильцене только в
Иногда чтобы добиться
Эти два вполне корректных на первый взгляд комментария говорили на самом деле об одном: если бы у Ольги и Светланы была возможность выбирать, они обе с громадным облегчением вообще отказались бы от эстафетного старта. Просто выбирать не приходилось: отнимите от пяти заявленных на чемпионат спортсменок двоих и попробуйте занять четыре эстафетные вакансии теми, кто остался. Получилось?
А ведь
На заключительном этапе Акимова не стартовала в эстафетах никогда в жизни. Так долго ждать старта спортсменке просто не позволяла нервная система, о чем прекрасно знали все российские тренеры. Первый, максимум — второй. Но тем не менее Татьяна оказалась на завершающем этапе. Ответственном, страшном и совершенно для нее незнакомом.
Удивительно, но даже в реалиях предельной усталости и давно ушедшей формы девчонки были близки к тому, чтобы завершить гонку достойно: эстафету у Ирины Старых Акимова приняла четвертой с отставанием в 26,7. Но почти сразу упала, сломав палку и повредив винтовку.
Все, что происходило потом, было лишь следствием. Тренерской стратегии — в том числе.
— А что вы от меня хотите? — сказал мне в четверг президент СБР Александр Кравцов, когда мы стояли на бирже в ожидании начала мужской гонки. — Что вообще можно сделать за три года?
За три года можно сделать многое. Например, собрать команду, где люди объединены общей целью, а не решают в рамках сборной свои личные задачи. Можно отобрать костяк спортсменов и работать с ними с несколько более дальним прицелом, нежели на один сезон — как это сделали немцы в 2010-м после Игр в Ванкувере, когда из сборной ушли почти все заслуженные ветераны.
Еще можно добиться того, чтобы тебе верили. Я уже не говорю о том, что самый громкий тренерский контракт текущего четырехлетия между СБР и Рикко Гроссом был заключен как раз на три года. И контракт этот, насколько мне известно, не подразумевает объяснения, что три года — крайне ничтожный срок для каких бы то ни было позитивных сдвигов.
Все, что знали российские журналисты о своей команде в Хохфильцене, это то, что у главного тренера имеется нешуточный конфликт с наставником мужской сборной, который то и дело выплескивается на поверхность и никак не способствует авторитету немца в команде. Что вследствие аналогичных неразрешимых противоречий распоряжением главного тренера в ноябре был отправлен в резервную сборную Валерий Медведцев — единственный, кстати, специалист во всем тренерском штабе, кто выполнил ту задачу, за которую брался: подвел почти всех своих подопечных к главным для них январским стартам в состоянии максимальной готовности.
Ни одной из молодых медведцевских спортсменок в Хохфильцене не оказалось. Возможно, они этого не заслуживали. Возможно, в силу своего отношения к Медведцеву их не хотел видеть в сборной главный тренер — такая версия тоже ходила.
Просто глядя на то, как на эстафетной лыжне хищно играют с соперницами немки, я вспоминала Игры в Сочи. Абсолютно провальные для женской сборной Германии: с безобразным началом всей четверки в спринте и столь же безобразной эстафетой, в которой Германия заняла 11 место — чуть более далекое, нежели в пятницу — у России.
Возможно в Сочи все могло сложиться для Германии лучше, не случись нелепейшей, но крайне тяжелой травмы позвоночника у Мириам Гесснер за восемь месяцев до Игр. Именно эту спортсменку немецкие тренеры под руководством Уве Мюссиганга готовили тогда на роль лидера. Уве, мудрейший наставник с колоссальным победным опытом прекрасно понимал: главное в команде — стержень. Если он есть, построить вокруг команду — вопрос не самого продолжительного времени.
Таким стержнем до Гесснер была в немецкой сборной Магдалена Нойнер. До нее — Кати Вильхельм. Когда стало ясно, что в большой спорт Гесснер уже не вернется, нужно было искать новую кандидатуру. Ей стала Дальмайер.
Можно, конечно, сразу начать говорить о нечеловеческом таланте юной немки, тем самым отсекая любые попытки поставить на одну с ней доску
Начало взрослой карьеры было у Лауры не особенно ярким: в 2013-м ее поставили в эстафету на чемпионате мира в Нове Место, и Германия финишировала пятой. Произошло это не по вине дебютантки (свой третий этап она прошла идеально), но чрезмерно радоваться результату не приходилось. А в августе 2014-го Лаура получила травму ноги.
Рождением великой спортсменки я бы назвала этап Кубка мира-2015 в Антхольце. Но не потому, что там Дальмайер впервые в жизни поднялась на подиум личной гонки, став в спринте третьей, а потому, что как раз на том этапе случилась удивительнейшая эстафета — с двумя штрафными кругами, полученными в «стойке» Франсиской Хильдебрант и совершенно неудержимым, фантастически красивым бегом Лауры, вытащившей свою команду на первое место. В 35-ти секундах от преследователей — к слову.
К чему лукавить: конечно же, такие спортсменки, как Лаура, рождаются не каждый день. Но это не отменяет иного: не будь Дальмайер, на роль лидера наверняка бы выскочил
Сейчас же немкам можно только завидовать. Тому, что у них есть лидер, и есть команда. У нас же — ни того, ни другого. Есть четыре порядком загнанные спортсменки с истерзанной нервной системой — женская эстафета стала лишь очередным подтверждением этого.
И никто, как водится, не виноват.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Хохфильцена.
|
|
|
|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter