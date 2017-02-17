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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 21:10 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Александр Тихонов: В женской команде нет лидера

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов — о причинах неудачи женской сборной России в эстафетной гонке.

Четырехкратный олимпийский чемпион — о причинах неудачи женской сборной России в эстафетной гонке. Увеличить
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— Три года назад просил: «Давайте обновим команду, давайте будем выкатывать спортсменов помоложе», — посетовал Тихонов — Что эти занимают двадцатые-тридцатые места, что молодежь. Только другие будут подрастать. Так сделали немцы. Шесть лет назад сказал, что они придут надолго. Вот немцы и пришли. А мы все таскаем тридцатилетних. По первым двум этапам было видно, что Подчуфаровой и Слепцовой сложно. А Акимова упала, повредила винтовку и сломала палку. Так бы она могла бороться. Танин уровень мастерства подрастает. Старых отработала очень хорошо, никаких вопросов к ней нет. Если так же будут прислушиваться к нам, ветеранам, как и раньше, то сборная России продолжит представлять из себя жалкое зрелище. И дальше будет хуже! К тренерскому коллективу также есть вопросы.

— Стоит ли за год до Олимпиады что-то менять?

— А что, стоит ехать в Пхенчхан за тридцатыми местами? Надо было раньше думать. Три года назад пришел Кравцов, я говорил ему.

— Десятое место — закономерный результат для вас?

— Да нет, конечно же. Если бы Акимова не упала, было бы лучше, но, если упали, то сто процентов наши. Вот, когда были Зайцева, Пылева и Ишмуратова — это было серьезное поколение.

— Не довольны тренерским составом сборной?

— Я не хочу никого назначать. Предлагал идею, как было у нас: никакого главного тренера. Есть тренеры и начальник команды, который решает все организационные вопросы.

— Если бы Глазырина и Виролайнен приняли участие в гонке, результат был бы лучше?

— Да ничего не было бы. То же самое. Нет лидера в команде сейчас. Намечается Старых. Красавица, молодец. Выдержала такие испытания. Вот американец один готовится: у него нет ни института физкультуры — ничего. А у нас пятнадцать вузов и тренера не можем найти. Пихлеру платили полтора миллиона, а нашему — сто двадцать тысяч. Нормально? Это же унижение!

— А Акимову на роль лидера не рассматриваете?

— Она будет работать, стараться, но я же два года назад просил ее взять. Все мои прогнозы сбываются полностью. Я же не космонавтикой занимался.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых была готова бежать заключительный этап эстафетной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев.
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