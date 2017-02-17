Александр Тихонов: В женской команде нет лидера
Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов — о причинах неудачи женской сборной России в эстафетной гонке.
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Видимо, что-то случилось...
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— Три года назад просил: «Давайте обновим команду, давайте будем выкатывать спортсменов помоложе», — посетовал Тихонов — Что эти занимают
— Стоит ли за год до Олимпиады
— А что, стоит ехать в Пхенчхан за тридцатыми местами? Надо было раньше думать. Три года назад пришел Кравцов, я говорил ему.
— Десятое место — закономерный результат для вас?
— Да нет, конечно же. Если бы Акимова не упала, было бы лучше, но, если упали, то сто процентов наши. Вот, когда были Зайцева, Пылева и Ишмуратова — это было серьезное поколение.
— Не довольны тренерским составом сборной?
— Я не хочу никого назначать. Предлагал идею, как было у нас: никакого главного тренера. Есть тренеры и начальник команды, который решает все организационные вопросы.
— Если бы Глазырина и Виролайнен приняли участие в гонке, результат был бы лучше?
— Да ничего не было бы. То же самое. Нет лидера в команде сейчас. Намечается Старых. Красавица, молодец. Выдержала такие испытания. Вот американец один готовится: у него нет ни института физкультуры — ничего. А у нас пятнадцать вузов и тренера не можем найти. Пихлеру платили полтора миллиона, а нашему — сто двадцать тысяч. Нормально? Это же унижение!
— А Акимову на роль лидера не рассматриваете?
— Она будет работать, стараться, но я же два года назад просил ее взять. Все мои прогнозы сбываются полностью. Я же не космонавтикой занимался.
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|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
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