Александр Тихонов: В женской команде нет лидера

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— Три года назад просил: «Давайте обновим команду, давайте будем выкатывать спортсменов помоложе», — посетовал Тихонов — Что эти занимают двадцатые-тридцатые места, что молодежь. Только другие будут подрастать. Так сделали немцы. Шесть лет назад сказал, что они придут надолго. Вот немцы и пришли. А мы все таскаем тридцатилетних. По первым двум этапам было видно, что Подчуфаровой и Слепцовой сложно. А Акимова упала, повредила винтовку и сломала палку. Так бы она могла бороться. Танин уровень мастерства подрастает. Старых отработала очень хорошо, никаких вопросов к ней нет. Если так же будут прислушиваться к нам, ветеранам, как и раньше, то сборная России продолжит представлять из себя жалкое зрелище. И дальше будет хуже! К тренерскому коллективу также есть вопросы.

— Стоит ли за год до Олимпиады что-то менять?

— А что, стоит ехать в Пхенчхан за тридцатыми местами? Надо было раньше думать. Три года назад пришел Кравцов, я говорил ему.

— Десятое место — закономерный результат для вас?

— Да нет, конечно же. Если бы Акимова не упала, было бы лучше, но, если упали, то сто процентов наши. Вот, когда были Зайцева, Пылева и Ишмуратова — это было серьезное поколение.

— Не довольны тренерским составом сборной?

— Я не хочу никого назначать. Предлагал идею, как было у нас: никакого главного тренера. Есть тренеры и начальник команды, который решает все организационные вопросы.

— Если бы Глазырина и Виролайнен приняли участие в гонке, результат был бы лучше?

— Да ничего не было бы. То же самое. Нет лидера в команде сейчас. Намечается Старых. Красавица, молодец. Выдержала такие испытания. Вот американец один готовится: у него нет ни института физкультуры — ничего. А у нас пятнадцать вузов и тренера не можем найти. Пихлеру платили полтора миллиона, а нашему — сто двадцать тысяч. Нормально? Это же унижение!

— А Акимову на роль лидера не рассматриваете?

— Она будет работать, стараться, но я же два года назад просил ее взять. Все мои прогнозы сбываются полностью. Я же не космонавтикой занимался.