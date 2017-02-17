Гурьев: Старых была готова бежать последний этап эстафеты на ЧМ
ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых была готова бежать заключительный этап эстафетной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев.
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Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Татьяны Акимовой заняла 10-е место в эстафете 4×6 км. Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого сумела поднять российскую команду с 11-го на четвертое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно провела стрельбу, уйдя на штрафной круг. После финиша главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Старых отказалась бежать заключительный этап эстафеты, в то время как спортсменка сообщила, что ее мнение при определении состава не учитывалось.
«Ира не такого плана человек: где ей скажут, там она и побежит. Я считаю, что Акимову надо было ставить на второй этап, поскольку последний этап она никогда не бегала и, возможно, падение связано именно с тем, что она перегорела перед стартом. Слепцову надо было ставить на третий этап, а Старых — на четвертый», — сказал Гурьев.
Кроме того, по мнению собеседника агентства, тренерскому штабу стоило включить в состав эстафетной команды Ирину Услугину, которая была в резерве сборной. «Ира была в моей группе и надежно работала в эстафетах, ее можно было смело ставить в состав», — сказал он.
Победу в эстафетной гонке одержала команда Германии.
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|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
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