Гурьев: Старых была готова бежать последний этап эстафеты на ЧМ

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Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Татьяны Акимовой заняла 10-е место в эстафете 4×6 км. Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого сумела поднять российскую команду с 11-го на четвертое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно провела стрельбу, уйдя на штрафной круг. После финиша главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Старых отказалась бежать заключительный этап эстафеты, в то время как спортсменка сообщила, что ее мнение при определении состава не учитывалось.

«Ира не такого плана человек: где ей скажут, там она и побежит. Я считаю, что Акимову надо было ставить на второй этап, поскольку последний этап она никогда не бегала и, возможно, падение связано именно с тем, что она перегорела перед стартом. Слепцову надо было ставить на третий этап, а Старых — на четвертый», — сказал Гурьев.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, тренерскому штабу стоило включить в состав эстафетной команды Ирину Услугину, которая была в резерве сборной. «Ира была в моей группе и надежно работала в эстафетах, ее можно было смело ставить в состав», — сказал он.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Германии.