Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28816099/
ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 21:14 | Биатлон | ТАСС

Гурьев: Старых была готова бежать последний этап эстафеты на ЧМ

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 17 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ирина Старых была готова бежать заключительный этап эстафетной гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев.

Гурьев: Старых была готова бежать последний этап эстафеты на ЧМ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Старых и Татьяны Акимовой заняла 10-е место в эстафете 4×6 км. Старых бежала третий этап эстафеты, по ходу которого сумела поднять российскую команду с 11-го на четвертое место. Стартовавшая следом Акимова упала по ходу дистанции и неудачно провела стрельбу, уйдя на штрафной круг. После финиша главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Старых отказалась бежать заключительный этап эстафеты, в то время как спортсменка сообщила, что ее мнение при определении состава не учитывалось.

«Ира не такого плана человек: где ей скажут, там она и побежит. Я считаю, что Акимову надо было ставить на второй этап, поскольку последний этап она никогда не бегала и, возможно, падение связано именно с тем, что она перегорела перед стартом. Слепцову надо было ставить на третий этап, а Старых — на четвертый», — сказал Гурьев.

Кроме того, по мнению собеседника агентства, тренерскому штабу стоило включить в состав эстафетной команды Ирину Услугину, которая была в резерве сборной. «Ира была в моей группе и надежно работала в эстафетах, ее можно было смело ставить в состав», — сказал он.

Победу в эстафетной гонке одержала команда Германии.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Мутко: СМИ используют двойные стандарты при освещении темы футбольных фанатов

Радимов: организация Кубка ФНЛ катастрофическая, не стоит проводить такой турнир

Немецкие биатлонистки завоевали золото чемпионата мира в эстафете