Пидгрушная: Приятно, что меня поддерживали и россияне
Елена Пидргушная рассказала о пожеланиях мамы, поддержке россиян, борьбе на финишном круге и фартовом министре.
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Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная в очередной раз подтвердила статус эстафетного бойца и королевы последнего круга. На финиш лидер сборной Украины уходила в компании опаснейших соперниц — Габриэлы Коукаловой, Мари
— На последнем этапе я понимала, что нельзя использовать ни одного запасного патрона, потому что тогда ни одного шанса на медаль не будет. На «лёжке» и «стойке» я работала очень аккуратно, но когда ушла, увидела, что соперницы совсем рядом.
— Лыжи на такую погоду у вас были подготовлены лучше, чем у остальных соперниц?
— Нет, они были подготовлены примерно одинаково. Но здесь надо учитывать, что я ехала
— Насколько важно, что у вас с Меркушиной была чистая стрельба?
— Я говорила ещё в индивидуальной гонке, что два промаха — это слишком много. На чемпионате мира нужно использовать минимум запасных патронов и быстро бежать.
— Последний круг вы пробежали в фирменном стиле, как все привыкли и знают?
— Мне очень тяжело было.
— А приехавшие специально к этой гонке болельщики вам помогли?
— У меня была такая поддержка, что, казалось, за меня болеет весь мир. На финишном круге за меня болели иностранцы, наши, россияне, белорусы, сербы и все кто угодно. Все кричали: «Лена, давай!»
— У вас был во всех отношениях непростой сезон, а сейчас вы в нём поставили такую яркую точку. Чувствуете моральное облегчение?
— У меня как камень с души упал. До этого были болезненные разговоры с тренерами и президентом, потому что я была не довольна результатами. Мы постоянно искали, в чём причина проблем. То, что мне удалось сделать на последнем этапе, греет душу и позволяет понять, что есть ещё порох в пороховницах.
— Вы ожидали, что в такой ситуации и российские болельщики поддержат вас?
— Когда такие финиши происходят, никогда не знаешь, за кого будут больше кричать. Я слышала, что болели и за Марин, и за Габи, но я знаю, сколько на трассе стояло украинских болельщиков. Мне кричали гораздо больше. Это было очень приятно, потому что я была явно не в фаворитах среди моих соперниц, так как в этом году была далеко не в лучшей форме. Когда за меня так болели, было очень приятно.
— Как вам удалось привести в порядок форму к чемпионату мира. Ведь в личных гонках ход у вас был неплохой, но мешала только стрельба?
— Не знаю. Мы к этому стремились.
— Вы просились на последний этап эстафеты, ведь по ходу сезона его не бегали?
— Нет. Я только при плохом самочувствии отказывалась от четвёртого этапа, а всё остальное время бегаю только его несколько лет подряд. На мире ходом я начала бежать нормально, поэтому ни у кого не возникло вопросов, кому бежать последний этап. Все единогласно без
— Весь чемпионат здесь светило солнце. О чём подумали, когда пошёл мокрый снег?
— Главное, чтобы нормально ехали лыжи, потому что при такой погоде, если не угадать с лыжами, бежать тяжело.
— Украинская команда исторически в плохую погоду хорошо бежит эстафеты. Почему?
— Так получается.
— Кого из соперниц больше опасались на финише?
— Абер меня обгоняла и перед стойкой, и на последнем круге. Я понимала, что она быстрее меня идёт. Я даже не могла подумать, что к концу смогу её обогнать. Не ожидала такого от себя.
— На вашем этапе Акимова упала со спуска. Есть объяснения, почему россиянки падают так часто?
— Мне сложно судить. Я думаю, что, скорее всего, сказывается волнение. У Тани не так много опыта. Когда я стартовала на своём первом чемпионате мира в Корее и впервые раз попала на первый этап, я упала до старта и повредила связку, а потом ещё два раза упала на ровном месте. Меня никто не сбивал, всё произошло от волнения и переживания.
— Вы сказали, что к эстафете приехало много украинских болельщиков. Среди них были представители спортивного руководства?
— У нас приехал министр спорта Игорь Жданов. Он у нас фартовый. Как раз приезжал в Поклюку, когда мы стали третьими. Вчера приехал, а сегодня был вместе с нами на гонке и поддерживал нас. Он очень счастлив. У нас здесь и руководитель федерации, и почётные президенты, и
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|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
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