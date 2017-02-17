Хованцев: Волшебников для российского женского биатлона сейчас не найти

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Женская сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене заняла 10-е место в эстафете. Победителем стала команда Германии.

«Для нашего женского биатлона волшебников не найти, был я, был Пихлер (бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер — прим. ТАСС). А воз и ныне там, если не еще хуже. Надо что-то менять, но надо было менять это сразу после Олимпиады», — сказал Хованцев.

Акимова в начале заключительного этапа эстафеты упала, сломала лыжную палку и повредила винтовку, а после первой стрельбы вынуждены была пробежать штрафной круг.

«Думаю, что Акимова просто устала. Первые минуты она держалась ногами, но заключительный этап был сильным по составу, бороться было сложно, а вот в предыдущих гонках нельзя было так проигрывать. Как обычно, зависаем на последнем круге и проигрываем. Не думаю, что ее сильно сбило падение», — отметил он.

Хованцев прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Слепцовой, которая ранее объявила, что это ее последний чемпионат мира. «На последнем круге она пошла ступающим шагом, и все стало понятно. Я ее знаю», — сказал он.

Сборная нуждается в молодых биатлонистках

По мнению Хованцева, чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова могла бы усилить эстафету. В ноябре 2016 года спортсменка родила дочь.

«Дай бог ей завоевать место в команде в следующем году, но вообще на перспективу надо искать молодежь. Хоть и поздно — остался год до Олимпиады. Но надо искать спортсменок и постепенно вести к самому важному старту, а не стравливать», — сказал Хованцев.