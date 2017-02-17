Старых: Рада, что внушила надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть
Лидер женской сборной России по биатлону — об итогах эстафеты, предчувствиях на
масс-старт и неожиданном падении Татьяны Акимовой.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Какое чувство сейчас превалирующее: радость от идеального прохождения своего этапа или огорчения за итоговый результат?
— Ответ очевиден: очень обидно, что в итоге мы не смогли подняться на высокое место. Но это эстафетная гонка, сумма усилий всех четырех человек. Мы — одна команда, единое целое, и я никогда и ни за что не скажу ничего обидного в адрес других девочек. Буду поддерживать их в любой ситуации.
— Не было желания выступить на последнем этапе — как на недавнем чемпионате Европы, где у вас всё получилось?
— Распределяли по этапам тренеры, это их решение.
— Ваше мнение вообще никак не учитывалось?
— Нет, ну нас спрашивали, конечно. Я ответила, что мне без разницы. Куда поставят, туда и побегу.
— А
— Если честно, я не знаю.
— Тяжело психологически уходить на дистанцию, когда отставание составляет минуту? Были надежды?
— Лично я всегда выхожу на старт с одной мыслью: отработать
— По статистике ваш последний круг оказался одним из лучших среди всех участниц. Означает ли это, что к
— Даже не знаю, как это прокомментировать. Думаю, я просто показала то, на что сегодня способна. Была цель — последний круг пройти из последних сил. Эти силы, слава богу, оставались. Хорошим раздражителем были три соперницы впереди — очень хотелось их достать. Что касается
— Светлана Слепцова сказала, что после чемпионата Европы ей тяжело функционально бежать на чемпионате мира — по крайней мере, гораздо тяжелее.
—
— Создается впечатление, что вам проще бежать контактные гонки, когда видишь соперниц, чем интервальные?
— Не могу это на все сто процентов утверждать. Каждая гонка особенная, со своим сюжетом. Впрочем, в целом вы правы: контактные гонки мне больше по душе. Все близко, все рядом, видишь чужую стрельбу — и даже когда нет сил, проще выжимать из себя последние соки, чем когда бежишь один.
— Вы в своей карьере попадали в ситуации, как сегодня Татьяна Акимова?
— Откровенно сказать, не помню, чтобы хоть раз в жизни бегала четвертый этап, а потому даже не представляю, что сейчас на душе у Тани. Очень ей сочувствую на самом деле.
— Мы про то, что она упала.
— Она упала?! Ох, вот это новость. Я еще не успела ни с кем пообщаться, даже не знала этого. Может быть, действительно снег помешал. Вдвойне ее жаль.
— Насколько постоянно падающий снег сделал трассу тяжелой?
— Самое главное, что мешало — очки, которые постоянно залепляло снегом. Ничего не видно, «садишься» на спуск, лыжи разъезжаются, приходится каждую секунду быть начеку, нельзя расслабиться. Да и в подъем не легче, если честно. Последний круг специально побежала уже без очков.
— Когда в последний раз бежали
— Года три с лишним назад, наверное, еще до паузы. Какие предчувствия? Пока никаких. Есть целый выходной день, надо проанализировать эстафету, после чего к
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|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
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