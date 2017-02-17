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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 20:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Старых: Рада, что внушила надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть

Лидер женской сборной России по биатлону — об итогах эстафеты, предчувствиях на масс-старт и неожиданном падении Татьяны Акимовой.

— Какое чувство сейчас превалирующее: радость от идеального прохождения своего этапа или огорчения за итоговый результат? — Ответ очевиден: очень обидно что в итоге мы не смогли подняться на высокое место. Увеличить
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— Какое чувство сейчас превалирующее: радость от идеального прохождения своего этапа или огорчения за итоговый результат?
— Ответ очевиден: очень обидно, что в итоге мы не смогли подняться на высокое место. Но это эстафетная гонка, сумма усилий всех четырех человек. Мы — одна команда, единое целое, и я никогда и ни за что не скажу ничего обидного в адрес других девочек. Буду поддерживать их в любой ситуации.

 — Не было желания выступить на последнем этапе — как на недавнем чемпионате Европы, где у вас всё получилось?
— Распределяли по этапам тренеры, это их решение.

 — Ваше мнение вообще никак не учитывалось?
— Нет, ну нас спрашивали, конечно. Я ответила, что мне без разницы. Куда поставят, туда и побегу.

 — А кто-то из девушек свои пожелания высказывал?
— Если честно, я не знаю.

 — Тяжело психологически уходить на дистанцию, когда отставание составляет минуту? Были надежды?
— Лично я всегда выхожу на старт с одной мыслью: отработать по-максимуму, вне зависимости от занимаемого места. Сегодня это получилось, очень рада за свой этап и то, что внушила болельщикам надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть.

 — По статистике ваш последний круг оказался одним из лучших среди всех участниц. Означает ли это, что к масс-старту вы подходите в хорошей форме?
— Даже не знаю, как это прокомментировать. Думаю, я просто показала то, на что сегодня способна. Была цель — последний круг пройти из последних сил. Эти силы, слава богу, оставались. Хорошим раздражителем были три соперницы впереди — очень хотелось их достать. Что касается масс-старта — извините, тяжело загадывать.

 — Светлана Слепцова сказала, что после чемпионата Европы ей тяжело функционально бежать на чемпионате мира — по крайней мере, гораздо тяжелее.
Тяжело-тяжело. Получается, что в этом сезоне я бегу везде, где только можно. И это здорово, это была моя мечта. Поэтому каждую новую гонку воспринимаю, как радость, как подарок. И, соответственно, настраиваюсь на самый высокий результат.

 — Создается впечатление, что вам проще бежать контактные гонки, когда видишь соперниц, чем интервальные?
— Не могу это на все сто процентов утверждать. Каждая гонка особенная, со своим сюжетом. Впрочем, в целом вы правы: контактные гонки мне больше по душе. Все близко, все рядом, видишь чужую стрельбу — и даже когда нет сил, проще выжимать из себя последние соки, чем когда бежишь один.

— Вы в своей карьере попадали в ситуации, как сегодня Татьяна Акимова?
— Откровенно сказать, не помню, чтобы хоть раз в жизни бегала четвертый этап, а потому даже не представляю, что сейчас на душе у Тани. Очень ей сочувствую на самом деле.

— Мы про то, что она упала.
— Она упала?! Ох, вот это новость. Я еще не успела ни с кем пообщаться, даже не знала этого. Может быть, действительно снег помешал. Вдвойне ее жаль.

 — Насколько постоянно падающий снег сделал трассу тяжелой?
— Самое главное, что мешало — очки, которые постоянно залепляло снегом. Ничего не видно, «садишься» на спуск, лыжи разъезжаются, приходится каждую секунду быть начеку, нельзя расслабиться. Да и в подъем не легче, если честно. Последний круг специально побежала уже без очков.

— Когда в последний раз бежали масс-старт?
— Года три с лишним назад, наверное, еще до паузы. Какие предчувствия? Пока никаких. Есть целый выходной день, надо проанализировать эстафету, после чего к масс-старту наверняка появятся и мысли, и предчувствия.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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