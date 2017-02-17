Старых: Рада, что внушила надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть

— Какое чувство сейчас превалирующее: радость от идеального прохождения своего этапа или огорчения за итоговый результат?

— Ответ очевиден: очень обидно, что в итоге мы не смогли подняться на высокое место. Но это эстафетная гонка, сумма усилий всех четырех человек. Мы — одна команда, единое целое, и я никогда и ни за что не скажу ничего обидного в адрес других девочек. Буду поддерживать их в любой ситуации.



— Не было желания выступить на последнем этапе — как на недавнем чемпионате Европы, где у вас всё получилось?

— Распределяли по этапам тренеры, это их решение.



— Ваше мнение вообще никак не учитывалось?

— Нет, ну нас спрашивали, конечно. Я ответила, что мне без разницы. Куда поставят, туда и побегу.



— А кто-то из девушек свои пожелания высказывал?

— Если честно, я не знаю.



— Тяжело психологически уходить на дистанцию, когда отставание составляет минуту? Были надежды?

— Лично я всегда выхожу на старт с одной мыслью: отработать по-максимуму, вне зависимости от занимаемого места. Сегодня это получилось, очень рада за свой этап и то, что внушила болельщикам надежду. Пусть хотя бы на чуть-чуть.



— По статистике ваш последний круг оказался одним из лучших среди всех участниц. Означает ли это, что к масс-старту вы подходите в хорошей форме?

— Даже не знаю, как это прокомментировать. Думаю, я просто показала то, на что сегодня способна. Была цель — последний круг пройти из последних сил. Эти силы, слава богу, оставались. Хорошим раздражителем были три соперницы впереди — очень хотелось их достать. Что касается масс-старта — извините, тяжело загадывать.



— Светлана Слепцова сказала, что после чемпионата Европы ей тяжело функционально бежать на чемпионате мира — по крайней мере, гораздо тяжелее.

— Тяжело-тяжело. Получается, что в этом сезоне я бегу везде, где только можно. И это здорово, это была моя мечта. Поэтому каждую новую гонку воспринимаю, как радость, как подарок. И, соответственно, настраиваюсь на самый высокий результат.



— Создается впечатление, что вам проще бежать контактные гонки, когда видишь соперниц, чем интервальные?

— Не могу это на все сто процентов утверждать. Каждая гонка особенная, со своим сюжетом. Впрочем, в целом вы правы: контактные гонки мне больше по душе. Все близко, все рядом, видишь чужую стрельбу — и даже когда нет сил, проще выжимать из себя последние соки, чем когда бежишь один.

— Вы в своей карьере попадали в ситуации, как сегодня Татьяна Акимова?

— Откровенно сказать, не помню, чтобы хоть раз в жизни бегала четвертый этап, а потому даже не представляю, что сейчас на душе у Тани. Очень ей сочувствую на самом деле.

— Мы про то, что она упала.

— Она упала?! Ох, вот это новость. Я еще не успела ни с кем пообщаться, даже не знала этого. Может быть, действительно снег помешал. Вдвойне ее жаль.



— Насколько постоянно падающий снег сделал трассу тяжелой?

— Самое главное, что мешало — очки, которые постоянно залепляло снегом. Ничего не видно, «садишься» на спуск, лыжи разъезжаются, приходится каждую секунду быть начеку, нельзя расслабиться. Да и в подъем не легче, если честно. Последний круг специально побежала уже без очков.