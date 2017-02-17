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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 20:34 | Биатлон | Чемпионат.com

Здоровью Дальмайер ничего не угрожает, она побежит масс-старт

Пресс-атташе сборной Германии по биатлону Штефан Шварцбах прокомментировал состояние Лауры Дальмайер, которая во второй раз подряд не пришла на пресс-конференцию из-за проблем со здоровьем.

<nobr>Пресс-атташе</nobr> сборной Германии по биатлону <span class=error>Штефан</span> <span class=error>Шварцбах</span> прокомментировал состояние <span class=error>Лауры</span> Дальмайер которая во второй раз подряд не пришла на <nobr>пресс-конференцию</nobr> <nobr>из-за </nobr>проблем со здоровьем. Увеличить
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Напомним, сборная Германии выиграла женскую эстафету 4×6 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Прошу прощения за отсутствие Лауры на пресс-конференции. К сожалению, у неё снова, как и два дня назад после индивидуальной гонки, возникли проблемы с артериальным давлением. В интересах спортсменки и её здоровья было решено дать ей отдохнуть. Надеюсь на ваше понимание. К счастью, сейчас с Лаурой всё в порядке, её здоровью ничего не угрожает. Она будет готова участвовать в воскресном масс-старте», — передаёт слова Шварцбаха специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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