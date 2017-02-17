Здоровью Дальмайер ничего не угрожает, она побежит масс-старт
Пресс-атташе сборной Германии по биатлону Штефан Шварцбах прокомментировал состояние Лауры Дальмайер, которая во второй раз подряд не пришла на пресс-конференцию из-за проблем со здоровьем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, сборная Германии выиграла женскую эстафету 4×6 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Прошу прощения за отсутствие Лауры на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter