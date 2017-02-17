Здоровью Дальмайер ничего не угрожает, она побежит масс-старт

Напомним, сборная Германии выиграла женскую эстафету 4×6 км на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.



«Прошу прощения за отсутствие Лауры на пресс-конференции. К сожалению, у неё снова, как и два дня назад после индивидуальной гонки, возникли проблемы с артериальным давлением. В интересах спортсменки и её здоровья было решено дать ей отдохнуть. Надеюсь на ваше понимание. К счастью, сейчас с Лаурой всё в порядке, её здоровью ничего не угрожает. Она будет готова участвовать в воскресном масс-старте», — передаёт слова Шварцбаха специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.