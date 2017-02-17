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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 19:49 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Александр Касперович: Слепцова не восстановилась после индивидуалки

Главный тренер сборной России рассказал об итогах женской эстафеты и составе на мужскую.

Главный тренер — об эстафете. Увеличить
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— Падение Акимовой произошло на глазах наших тренеров, — сообщил Касперович. — Спортсменка зацепила лыжей палку, в результате сломала ее — и упала. Потеряла на этом секунд 20. По всей видимости, при падении Татьяна еще повредила винтовку. Из положения лежа она стреляла очень кучно, но все время немного правее.

— Почему именно Акимова, а не Старых бежала последний этап?

— Ирина Старых давно не бегала эстафеты. Мы рассматривали ее на четвертый этап, но она сама сказала, что у Татьяны опыта больше и сама отказалась быть финишером.

— Нам Старых сказала, что к мнению спортсменов особо не прислушивались.

— Да ради бога.

— Не жалеете, что не настояли на том, чтобы все-таки поставить ее на четвертый этап?

— Сейчас можно говорить, что угодно. Мы рассматривали разные варианты эстафеты, в том числе тот, при котором Акимова бежала бы второй этап.

— Ирина Услугина, получается, готова хуже Слепцовой?

— Света не восстановилась после индивидуальной гонки, но делать выводы сейчас сложно. Одно дело медицинские показатели и совсем другое, как спортсмен держит скорость в гонке.

— Как руководствовались при выборе состава на мужскую эстафету?

— По результатам готовности спортсменов. Цветков везде показывает хорошую, великолепную скорость. Он очень надежный эстафетчик, мы знаем это еще с юниорского возраста. Волков хорошо держал скорость в индивидуальной гонке. По Шипулину даже обсуждать нечего. Бабиков тоже показывает уверенный ход в эстафетах.

— Гараничева рассматривали на какой-либо из этапов?

— Нет, на эту эстафету его не рассматривали. Сами понимаете. Женя готовится к масс-старту. Он переболел в этом сезоне, долго выходит из этого состояния.

— Он с понимаем отнесся к такому решению?

— Да, все нормально.

— Запасной — Матвей Елисеев?

— Да. Но замены не будет. Только если что-то случится. Но у нас есть и Логинов, и Елисеев. Если потребуется, мы можем поставить любого из них.

Иванов ВЛАДИМИР
из Хохфильцена.

1.
Германия
2.
Украина
3.
Франция
17.02.2017 16:45 Чемпионат мира Эстафета (женщины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Германия Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер 01:11.16,6
2 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная +06,4
3 Франция Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер +08,1
4 Чехия Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова +14,0
5 Италия Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер +36,5
6 Швеция Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон +01.20,4
7 Польша Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик +01.23,1
8 Словакия Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова +01.36,9
9 Беларусь Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева +01.50,7
10 Россия Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА +02.15,5
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