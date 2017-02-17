Александр Касперович: Слепцова не восстановилась после индивидуалки

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— Падение Акимовой произошло на глазах наших тренеров, — сообщил Касперович. — Спортсменка зацепила лыжей палку, в результате сломала ее — и упала. Потеряла на этом секунд 20. По всей видимости, при падении Татьяна еще повредила винтовку. Из положения лежа она стреляла очень кучно, но все время немного правее.

— Почему именно Акимова, а не Старых бежала последний этап?

— Ирина Старых давно не бегала эстафеты. Мы рассматривали ее на четвертый этап, но она сама сказала, что у Татьяны опыта больше и сама отказалась быть финишером.

— Нам Старых сказала, что к мнению спортсменов особо не прислушивались.

— Да ради бога.

— Не жалеете, что не настояли на том, чтобы все-таки поставить ее на четвертый этап?

— Сейчас можно говорить, что угодно. Мы рассматривали разные варианты эстафеты, в том числе тот, при котором Акимова бежала бы второй этап.

— Ирина Услугина, получается, готова хуже Слепцовой?

— Света не восстановилась после индивидуальной гонки, но делать выводы сейчас сложно. Одно дело медицинские показатели и совсем другое, как спортсмен держит скорость в гонке.

— Как руководствовались при выборе состава на мужскую эстафету?

— По результатам готовности спортсменов. Цветков везде показывает хорошую, великолепную скорость. Он очень надежный эстафетчик, мы знаем это еще с юниорского возраста. Волков хорошо держал скорость в индивидуальной гонке. По Шипулину даже обсуждать нечего. Бабиков тоже показывает уверенный ход в эстафетах.

— Гараничева рассматривали на какой-либо из этапов?

— Нет, на эту эстафету его не рассматривали. Сами понимаете. Женя готовится к масс-старту. Он переболел в этом сезоне, долго выходит из этого состояния.

— Он с понимаем отнесся к такому решению?

— Да, все нормально.

— Запасной — Матвей Елисеев?

— Да. Но замены не будет. Только если что-то случится. Но у нас есть и Логинов, и Елисеев. Если потребуется, мы можем поставить любого из них.

Иванов ВЛАДИМИР

из Хохфильцена.