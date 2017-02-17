Александр Касперович: Слепцова не восстановилась после индивидуалки
Главный тренер сборной России рассказал об итогах женской эстафеты и составе на мужскую.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Падение Акимовой произошло на глазах наших тренеров, — сообщил Касперович. — Спортсменка зацепила лыжей палку, в результате сломала ее — и упала. Потеряла на этом секунд 20. По всей видимости, при падении Татьяна еще повредила винтовку. Из положения лежа она стреляла очень кучно, но все время немного правее.
— Почему именно Акимова, а не Старых бежала последний этап?
— Ирина Старых давно не бегала эстафеты. Мы рассматривали ее на четвертый этап, но она сама сказала, что у Татьяны опыта больше и сама отказалась быть финишером.
— Нам Старых сказала, что к мнению спортсменов особо не прислушивались.
— Да ради бога.
— Не жалеете, что не настояли на том, чтобы
— Сейчас можно говорить, что угодно. Мы рассматривали разные варианты эстафеты, в том числе тот, при котором Акимова бежала бы второй этап.
— Ирина Услугина, получается, готова хуже Слепцовой?
— Света не восстановилась после индивидуальной гонки, но делать выводы сейчас сложно. Одно дело медицинские показатели и совсем другое, как спортсмен держит скорость в гонке.
— Как руководствовались при выборе состава на мужскую эстафету?
— По результатам готовности спортсменов. Цветков везде показывает хорошую, великолепную скорость. Он очень надежный эстафетчик, мы знаем это еще с юниорского возраста. Волков хорошо держал скорость в индивидуальной гонке. По Шипулину даже обсуждать нечего. Бабиков тоже показывает уверенный ход в эстафетах.
— Гараничева рассматривали на
— Нет, на эту эстафету его не рассматривали. Сами понимаете. Женя готовится к
— Он с понимаем отнесся к такому решению?
— Да, все нормально.
— Запасной — Матвей Елисеев?
— Да. Но замены не будет. Только если
Иванов ВЛАДИМИР
из Хохфильцена.
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|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
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