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ЧМ по биатлону 9-19 февраля 2017 года
Хохфильцен, Австрия
17 февраля 2017, 19:51 | Биатлон | ТАСС

Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Заключительные гонки чемпионата мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, должны улучшить настроение болельщикам сборной России. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.

На данный момент в активе национальной команды одна бронзовая медаль ЧМ завоеванная в смешанной эстафете. Увеличить
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В пятницу женская сборная России финишировала десятой в эстафете. На данный момент в активе национальной команды одна бронзовая медаль соревнований, завоеванная в смешанной эстафете.

«Конечно, 10-е место — это не результат, хотелось бы, чтобы наши болельщики были в более хорошем настроении. Нужно думать, нужно собираться тренерским советом и решать проблемы. Есть еще гонки впереди, Антон Шипулин может себя проявить, а в мужской эстафете мы можем показать результат за счет ровного состава. Думаю, будет более позитивное настроение по сравнению с прошлым чемпионатом мира», — сказал Чепиков.

18 февраля состоится мужская эстафета. Чемпионат мира завершится 19 февраля двумя масс-стартами.
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