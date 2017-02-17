Чепиков: Российские биатлонисты должны показать хороший результат в последних гонках ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу женская сборная России финишировала десятой в эстафете. На данный момент в активе национальной команды одна бронзовая медаль соревнований, завоеванная в смешанной эстафете.

«Конечно, 10-е место — это не результат, хотелось бы, чтобы наши болельщики были в более хорошем настроении. Нужно думать, нужно собираться тренерским советом и решать проблемы. Есть еще гонки впереди, Антон Шипулин может себя проявить, а в мужской эстафете мы можем показать результат за счет ровного состава. Думаю, будет более позитивное настроение по сравнению с прошлым чемпионатом мира», — сказал Чепиков.