Гараничев с пониманием отнесся к тому, что не выступит в эстафете на ЧМ

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Мужская эстафета 4×7,5 км пройдет в субботу. За российскую команду выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

«Гараничев с пониманием отнесся к нашему решению, — сказал Касперович. — Его мы не рассматривали на эту эстафету, он готовится к масс-старту. В этом году он переболел и сложно выходит из того состояния».

Гараничев на четырех предыдущих чемпионатах мира уходил как минимум на один штрафной круг во время классической эстафеты. На Олимпиаде в Сочи он также не сумел без штрафа пройти свой этап в смешанной эстафете.

Волков прибыл в расположение сборной России в Хохфильцене со сбора в итальянском Риднау в среду, накануне старта в индивидуальной гонке. После ее окончания он собирался вернуться обратно, чтобы не столкнуться с реакклиматизацией, однако тренерский штаб решил отставить его в Хохфильцене.

«Волков показал в гонке хорошую скорость и находится в неплохом состоянии. Если он продемонстрирует свои сильные качества в стрельбе, то все будет нормально», — сказал Касперович. Главный тренер подчеркнул, что замен в эстафетной команде не планируется.