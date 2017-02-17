Немецкая биатлонистка установила новый рекорд на чемпионате мира
Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер выиграла медаль в десятой гонке подряд на чемпионатах мира по биатлону, установив новый рекорд.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Германии победила в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, использовав на огневых рубежах девять дополнительных патронов. Ранее по ходу сезона немецкая национальная команда выиграла все три эстафеты на этапах Кубка мира — в словенской Поклюке, немецком Рупольдинге и итальянской Антерсельве.
Для финишера сборной Германии Лауры Дальмайер эта медаль стала десятой подряд в гонках на чемпионатах мира. Год назад в Холменколлене она была третьей в спринте, победила в преследовании, финишировала третьей в индивидуальной гонке, завоевала бронзу в женской эстафете и стала второй в
Дальмайер побила рекорд норвежки Туры Бергер, на чемпионатах мира 2012 и 2013 гг. выигравшей медали в девяти гонках подряд. Также немка повторила наивысшее достижение по количеству золотых наград на одной чемпионате мира. Ранее по четыре победы одержали две норвежки — Лив Грете Пуаре (2004 год) и Бергер (2013). Всего на чемпионатах мира Дальмайер выиграла 12 медалей. Она завоевала шесть золотых наград, три серебра и три бронзы.
Второе место в эстафете в Хохфильцене заняла сборная Украины Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная проиграли немкам 6,4 секунды. Третьими стали француженки Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Брезаз, Мари Дорен Абер. Сборная России
На первом этапе за сборную России выступала Ольга Подчуфарова. Она допустила по одному промаху в стрельбе из положений лежа и стоя, и на последний круг уходила с четвертым временем с отставанием в 17,3 секунды от лидировавшей француженки Анаис Шевалье. Эстафету Подчуфарова передаа шестой, проиграв Шевалье 30,2 секунды.
На втором этапе Светлана Слепцова чисто отработала на первом огневом рубеже и поднялась на четвертое место. На «стойке» она использовала два дополнительных патрона, уйдя на дистанцию десятой. На последнем круге у Слепцовой, как и у Подчуфаровой, произошло падение скорости. На финише она была 11-й, уступив показавшей лучшее время итальянке Федерика Санфилиппо 1 минуту 3,3 секунды.
Ирина Старых, ставшая на нынешнем чемпионате мира четвертой в гонке преследования, провела третий этап без промахов. Чистая стрельба позволила ей поднять сборную России на четвертое место. На финише Старых проиграла вышедшей в лидеры немке Франциске Хильдебранд 27,6 секунды.
На заключительном этапе Татьяна Акимова выступила неудачно. На первом круге она упала, сломав палку и повредив винтовку. В стрельбе из положения лежа россиянка допустила четыре промаха, заработав штрафной круг. На «стойке» Акимова использовала еще один дополнительный патрон, финишировав десятой с отставанием от Лауры Дальмайер в 2 минуты 15,5 секунды.
Сборная Германии продолжает лидировать в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира. Немцы выиграли пятых золотых наград и одно серебро в восьми гонках. Сборная Чехии усилиями Ондржея Моравца и Габриэлы Коукалова завоевали четыре медали — золото, два серебра и бронзу. У Франции шесть наград — золото, серебро и четыре бронзы. Сборная России после бронзы в смешанной эстафете медалей не выигрывала.
|
|
|
|17.02.2017 16:45
|Чемпионат мира
|Эстафета (женщины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Германия
|Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер
|01:11.16,6
|2
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная
|+06,4
|3
|Франция
|Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен-Абер
|+08,1
|4
|Чехия
|Йессика Ислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова
|+14,0
|5
|Италия
|Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдьер, Доротея Вирер
|+36,5
|6
|Швеция
|Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон
|+01.20,4
|7
|Польша
|Магдалена Гвиздон, Моника Хойниш, Кинга Миторай, Кристина Гузик
|+01.23,1
|8
|Словакия
|Паулина Фиалкова, Анастасия Кузьмина, Ивона Фиалкова, Яна Герекова
|+01.36,9
|9
|Беларусь
|Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева
|+01.50,7
|10
|Россия
|Ольга ПОДЧУФАРОВА, Светлана СЛЕПЦОВА, Ирина СТАРЫХ, Татьяна АКИМОВА
|+02.15,5
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter